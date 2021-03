Las indirectas subidas de tono de Dani la Chepi a Germán Martitegui

Durante toda a primera temporada de Masterche Celebrity Vicky Xipolitakis intentó conquistar a Germán Martitegui. Le hizo corazones en los platos, lo invitó a salir y hasta usó una remera con su cara. Sin embargo, dicen que cocodrilo que se duerme es cartera y en esta segunda parte del reality conducido por Santiago del Moro, es Dani la Chepi, quien no para de tirarle indirectas.

Aunque ella dijo que ama a Donato de Santis, en más de una oportunidad le hizo comentarios a Martitegui. En la emisión del martes, mientras él le enseñaba cómo hacer la masa para una torta, ella fue directo al hueso.

Cuando Damián Betular pasó con su colega a ayudar a la participante, le explicó cómo hacer el Victoria sponge cake: “Tenés que hacer movimientos envolventes que Germán ahora te va a hacer”. Sin dudarlo, ella siguió:“¿Cómo son? ¡Ah! Me calienta un poco el movimiento envolvente”.

Vos te calentás con cualquier cosa, me parece”, le dijo él ante la mirada de asombro de ella mientras pacientemente tomó una espátula y le enseñó cómo hacer los mencionados movimientos con la mezcla del bizcochuelo.

Hoy muy cercana al papá de Lautaro y Lorenzo, la semana pasada la influencer le había declarado su amor al chef italiano. “Sé que estás casado, yo estoy de novia, pero los ojos están para mirar”, le dijo. Sin poder creer lo que estaba escuchando, Santiago Del Moro le preguntó: “¿Es una declaración de amor?” Y ella, mirando al chef, respondió: “Sí, sí, te amo”.

Aunque ella se mostró divertida, él no siguió el juego: “Gracias, te agradezco. No me comprometas”. Enseguida, el jurado agregó: “Igual, yo pediría un VAR para esta declaración que acaba de hacer”. “¿Por qué?”, preguntó la participante. Acto seguido, Germán Martitegui intervino: “Cuando Damián fue a tu mesada, le dijiste: ‘Hola, amore mio, sos el más lindo del mundo´. Nosotros escuchamos eso”.

Sin ruborizarse, Dani le contestó: “Sí, es verdad”. En ese momento, Donato volvió a intervenir: “Ahora me rompiste el corazón”. En el backstage, se vio la reacción de la instagramer. “¿Qué es esto, de golpe una escena de celos? Pero le entro a los tres como loca”, dijo divertida.

Anoche, los participantes tuvieron que replicar dos tortas para hacer un té inglés. La Chepi, Juanse y el Loco Montenegro tuvieron que hacer un Victoria sponge cake relleno de frutillas, mermelada y crema batida y Claudia Fontán, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa y Alex Caniggia, cocinaron un carrot cake.

Subieron al balcón el hermano de Charlotte, la Gunda y la Chepi, que al llevar su plato al jurado siguió bromeando, pero esta vez con Donato a quien le dijo “hola marido”. Luego dijo que Martitegui, con quien había coqueteado un rato antes, era igual a su hermano Gonzalo.

En el capítulo del martes, estuvo como invitado Guillermo Cóppola, que contó que, acompañando a Diego Maradona, había tomado el té de las cinco en el Palacio de Buckingham y en la casa del primer ministro británico Tony Blair: “Nos hizo el té su señora, Cherie Blair, y nos hizo cupcakes”.

En el palacio fue muy formal, incómodo para nosotros...Porque había que saber”, explicó el ex mánager. ¿Si estaba la reina Isabel II? “No: a ella ya la habíamos saludado y se retiró. El que estaba era el príncipe Carlos”, dijo. Sin embargo, cuando el conductor resaltó esta situación por lo poco habitual, Guillermo aclaró: “No era muy divertido tampoco tomar el té con el príncipe Carlos...Pero lo tomamos”.

