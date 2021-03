Gallardo no define su River ante Boca: los ocho confirmados

El próximo domingo desde las 18, en La Bombonera, se jugará una nueva edición del Superclásico. Para ello, Marcelo Gallardo sigue sin definir su once y se está tomando el tiempo suficiente para pensar qué River es el mejor para enfrentar a Boca.

Sin embargo, el técnico tiene ocho futbolistas confirmados y son varios los que se disputan los tres lugares vacantes. Franco Armani, como siempre, será el arquero titular. Milton Casco (por derecha), Paulo Díaz y Fabrizio Angileri (por izquierda) tienen su lugar asegurado en la defensa.

En mitad de la cancha, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz son los hombres que Gallardo confirmó. La dupla de ataque será Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

En la zaga central, el que tiene todas las fichas para entrar es Jonatan Maidana, en caso de que se mantenga la línea de tres defensores. Entre Robert Rojas y David Martínez se define otro de los lugares. En ese caso tanto Casco como Angileri jugarán de laterales-volantes, cada uno por su banda.

En el mediocampo, Agustín Palavecino no correría con suerte, por lo que el puesto vacante en esa zona de la cancha se la disputan Jorge Carrascal y Julián Álvarez. No obstante, no hay que descartar a Bruno Zuculini, que podría meterse como sorpresa.

Todos estos interrogantes se definirán posiblemente esta tarde, cuando el plantel de River a cargo de Gallardo se entrene otra vez, con la mente puesta en el Superclásico con Boca.

TyC Sports