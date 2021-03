La palabra de Nicole Neumann ante los rumores de romance con un piloto de TC

La periodista Karina Iavícoli reveló en Nosotros a la mañana que Nicole Neumann estaría saliendo con el conocido piloto automovilístico José Manuel Urcera.

"Es un nuevo amor en la vida de Niki. No están en proceso de conocerse, ya se conocieron, ya cenaron. No le pondría título porque Nicole está viviendo un momento especial y relajado de su vida, pero los vieron juntos, están bien, iniciando una relación", afirmó Iavícoli.

Y agregó sobre él: "Tiene alrededor de 30 años, es morocho y tiene mucha facha. No tiene hijos. Es argentino, de una provincia hermosa de este país. Es de una familia adinerada".

Al respecto, la modelo y conductora aseguró: "No tengo nada que contar", afirmó Neumann, pero Iavícoli insistió: "Dice ‘no tengo nada que contar’, no dice que no es cierto".

Filo News