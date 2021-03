Pampita reveló que no mostrará a su beba: "No es conveniente por las energías"

Al comienzo de esta semana se supo que Pampita y Roberto García Moritán ya tienen elegido el nombre de su bebé en camino, pero no lo revelarán hasta su nacimiento.

Tiempo atrás la modelo contó que la elección del nombre de su beba llegaría de manera espontánea y hasta detalló que dejaría que ella misma escogiera cómo bautizarse a través de "señales". Con el mismo misterio, la conductora habló sobre la exposición de su nena en las redes sociales y aseguró no sentirse segura de mostrarla durante el primer tiempo.

"No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener. Hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito. Una tiene eso de mamá babosa", manifestó en "Esto no es Hollywood".

Mientras transita su quinto mes de embarazo, Pampita se prepara para su vuelta a la televisión tanto al frente de "Pampita Online" como su participación como jurado de "La Academia" de "ShowMatch".

Sobre sus nuevas ofertas laborales, Ángel de Brito confirmó que la madre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, solo se tomará "una semana de licencia, la semana del parto" ante el inminente nacimiento de su niña y luego regresará a sus puestos.

"'Es bueno amar tanto como se pueda, por que ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho', Vincent van Gogh. ¿Cómo se puede amar tanto a alguien tan chiquita?", manifestó hace algunos días la empresaria en su Instagram junto a una foto de la ecografía de su bebé.

Diario Show