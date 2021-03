Mayer y las ganas de jugar: “Se me está complicando”

Correntino. “Yaca” Mayer no atraviesa un buen momento en el circuito.

El tenista correntino Leonardo Mayer (33 años) actualmente se encuentra en el puesto N° 146 de la ATP. Desde la segunda semana de enero de 2020, cuando estaba 100, “Yaca” experimentó un descenso en la tabla de valores que elabora la Asociación de Tenis Profesionales. Claro que la pandemia afectó el ritmo de su agenda. Disputó 11 torneos en los que se incluye el partido frente a Colombia por la Copa Davis.

El año pasado disputó tres de los cuatro Grand Slam que se concretaron. Jugó en la primera ronda del cuadro principal de Australia y Estados Unidos, y perdió. En Francia jugó en la clasificación y alcanzó la tercera ronda.

“Estoy en unos años medio complicados. Se me está complicando el tema de las ganas en los partidos, entrenamientos. Así que hay que tratar de encontrar las ganas para entrenar y jugar otra vez”, expresó el correntino, desde Chile, según lo publicado por “El tenis que no vemos”.

Mayer, en lo que va de la gira sudamericana sobre superficie de ladrillo (Córdoba, Buenos Aires y Santiago) no logró triunfar, tanto en la qualy de los certámenes argentinos, como en el cuadro principal del campeonato del vecino país.

No obstante, en Santiago, sigue con la estadía en el cuadro de dobles. Allí, en compañía del representante local, Nicolás Jarry, están en la segunda ronda. Por un lugar en los cuartos de final, ahora deberán enfrentar a Raven Klaasen (Sudáfrica) y Ben McLachlan (Japón).

Davis y consecuencias

El pasado lunes se cumplieron seis años del partido más largo en la historia de la Copa Davis, protagonizado por Leo Mayer y João Souza de Brasil. En una batalla que duró seis horas y 42 minutos, fue victoria del correntino. “Lo principal es que nunca más iba a jugar un partido así. Lo dije ahí apenas terminé, fue un partido insólito y muy cansador. La verdad es que la pasé muy bien adentro de la cancha, pero al terminar la pasé muy mal. Porque mi cuerpo como que se desestabilizó de la energía que se gastó ese día”, reconoció. “Pero el recuerdo es buenísimo y es alegría. Es algo muy difícil de hacer, de lograr y que se haya ganado es espectacular. Creo yo que es uno de los momentos de mi carrera”.

Las desventajas

En otro tramo de la conferencia virtual que brindó el correntino en Chile, se refirió a lo complicado que resulta para un tenista argentino surgir, pero que de todas maneras emergen. “Argentina nunca deja de sacar jugadores con toda la dificultad que genera ser argentino y jugar al tenis porque la verdad es que es muy difícil. Primero, lo económico. Económicamente somos lo peor casi que hay para este deporte, no para otras cosas. No estamos en el medio de los torneos como un europeo que no le cuesta nada los viajes y está en el ambiente. Tenemos dos ATP que es increíble, un challenger ahora, es espectacular. Por eso es muy difícil para un argentino poder meterse, ganar partidos”, opinó.

Luego, amplió: “Te lleva más energía que un europeo y creo que Argentina no deja de sacar jugadores y eso es muy importante porque muchos te van a decir: ‘fijate la camada de Guillermo Coria, (David) Nalbandian, (José) Acasuso, (Agustín) Calleri’, pero eso es una vez en la vida del tenis. Después, que salgan jugadores como salen es mucho mejor porque tenés un recambio y hay como una guía que, para los que vienen se vayan fijando en eso. Y eso, que no se corte esta rueda”, pidió “Yaca” Mayer.