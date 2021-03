LUIS ALBERTO

PÉREZ AGUIRRE

“Chino”

Q.E.P.D.

20/04/1962 - 10/03/2021

No hay consuelo posible ante tu repentina partida, y solo el tiempo podrá darnos resignación. Fuiste un buen padre, abuelo, bisabuelo y esposo compañero. Me será difícil continuar, pero la familia que tanto amamos me dará las fuerzas necesarias. Te voy a extrañar cada día de mi vida.

Tu esposa, escribana Hilda Demonte de Pérez Aguirre; tu hijo, Pablo Pérez Demonte y Yanina Bonacorsi; tu hijo, Martin Soto Demonte, Victoria Romero Lafuente, Ernesto Pedro Marcelo Soto Demonte; tu amada nieta, Guadalupe; tu bisnieto Valentín, Gisella, Ernesto, Dante y Martincito, y todos los amigos que supiste cosechar a lo largo de tu vida, tanto aquí como en Santa Rosa. Sus restos han sido cremados en Parque del Recuerdo el día 11 de marzo de 2021, en la ciudad de Corrientes. c/663