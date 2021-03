Cambá Cuá debutará frente a Invico en el torneo Oficial 2021

El actual campeón capitalino, Cambá Cuá, debutará en el torneo Oficial 2021 contra Invico, así quedó determinado de acuerdo al fixture que se aprobó el último miércoles en el Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol.

Los dos equipos serán parte de la zona A que se completará con el Deportivo Mandiyú, Deportivo Empedrado, San Jorge (en alianza con Popular) y Boca Unidos Rojo.

Mientras que en la Zona B jugarán Ferroviario, Huracán Corrientes, Quilmes, Rivadavia, Libertad, Sportivo Corrientes y Boca Unidos Amarillo.

El certamen daría inicio el sábado 10 de abril y la primera fecha contempla también estos encuentros: Boca Unidos Rojo vs. San Jorge, Mandiyú vs. Empedrado, Ferroviario vs. Sportivo, Huracán vs. Libertad y Quilmes vs. Rivadavia.

En la etapa clasificatoria, jugarán todos contra todos, a dos ruedas. Al terminar la fase, Boca Unidos dejará de participar, no clasificará a la próxima instancia que estará reservado para los equipos (4 por grupos) que puedan acceder al Regional. La Liga Correntina tiene dos cupos.

“Por excepción y teniendo en cuenta las características del torneo, con algunos clubes que no lo van a jugar, por única vez se aprobó la solicitud de Boca Unidos”, para presentar dos equipos, explicó Juan Carlos Espinoza, presidente de la Liga Correntina de Fútbol.

Los cuartos de final y semifinales serán a dos partidos, los finalistas definirán el título, a un partido, con la clasificación asegurada al Torneo Regional Federal Amateur.

El campeonato de la A no tendrá descensos en la presenta temporada.

Ascenso

Durante la reunión del Consejo también quedó determinada la conformación de las zonas y el fixture para el certamen Oficial de Primera B que otorgará dos ascensos a la máxima categoría. Los partidos de la primera fecha serán:

Zona A: Dr. Montaña vs. Robinson y Sacachispas vs. Independiente.

Zona B: Yaguareté vs. Peñarol y San Marcos vs. Barrio Quilmes.

Zona C: Talleres vs. Soberanía y Alumni vs. Villa Raquel.

En la fase de grupos se jugará a dos ruedas y clasificarán a los cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.

Se armarán 4 cruces, ida y vuelta; los ganadores avanzarán a semifinales, también ida y vuelta, y los que obtengan el triunfo lograrán los dos ascensos a la A. La final será a un solo partido.