Sergio Lapegüe regresó a trabajar tras superar el coronavirus

Sergio Lapegüe se contagió de coronavirus tras ser visitado en su casa por un amigo, a la vuelta de sus vacaciones en Punta Cana, y debió ser hospitalizado en el Sanatorio Juncal de Temperley. Pasó 21 días internado, varios de los cuales estuvo en terapia intensiva. Al ser asmático, su cuadro de salud se complicó y tuvo una neumonía. El periodista debió usar un Helmet, un casco que funciona como un novedoso sistema para ayudarlo a respirar.

Estuvo realizando un tratamiento de rehabilitación para recuperarse al 100% y poder volver a trabajar. Poco a poco y con la ayuda de los médicos está saliendo adelante y los médicos ya lo autorizaron a que retome sus actividades laborales. A través de su cuenta de Instagram, el conductor anunció a sus seguidores su regreso a la pantalla chica.

“Comparto mi felicidad con ustedes. Hace un mes estaba peleando por respirar. Agitado ayudado por un casco con oxígeno. Y ahora me estoy preparando para volver al noticiero. Todo es con fe. Y con perseverancia. Empiezo de a poco. Solo dos horas de aire para ver cómo responden los pulmones que aún están con neumonía pero en constante mejora”, escribió el periodista en la red social.

Luego, Lape señaló: “Los veo en @noticierotrece por @eltrecetv este jueves 18 al mediodía. A medida que el neumonólogo me autorice volveré a #tempraneros. Pero vamos de a poco. Aún siento mucho cansancio en el cuerpo y algo de tos. Es normal. Lo llaman él long COVID. El médico me dijo: ‘Tu cuerpo ahora es un auto con motor nuevo, está en ablande....vamos despacio’. ¡¡¡Y así será!!!! ¡¡¡¡Gracias a todos por la generosidad de siempre!!!!”.

Además, Sergio grabó un video para expresar su inmensa alegría por su regreso al trabajo y para agradecer por los mensajes de apoyo que le enviaron sus cientos de seguidores: “Hola amigos queridos, cómo están, estoy bien, estoy mejorando. Me puse esta camiseta que es media ridícula pero no importa... Estoy feliz porque voy a empezar el noticiero de a poquito, voy a estar dos horas por día a medida que vaya avanzado la recuperación de los pulmones. El próximo jueves 18 voy a estar en el Noticiero de El Trece, haciendo el mediodía, prometo no ir con esta remera, voy con traje. Gracias por la fidelidad, por estar siempre conmigo, gracias por todos los mensajes que llegan desde el corazón que son un montón”.

“Tenía la necesidad de postear. Había tantos pedidos, rezos y preocupación que yo tenía que contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad. Quería agradecer. No lo hacía todos los días, sino cada tres o cuatro. Lo hacía solo cuando notaba algún cambio en mi salud. Si estaba igual, no decía nada”, finalizó el conductor.

