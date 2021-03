“Hillbilly Elegy” en el cine debate virtual de la Mariño

En el cine debate virtual Mariño se analizará hoy a las 21 el filme “Hillbilly Elegy”, dirigido por Ron Howard, con Amy Adams y Glenn Close.

La película cuenta que J. D. Vance es un joven que está a punto de conseguir sus objetivos de vida cuando una crisis familiar lo obliga a volver al hogar que había intentado olvidar. Allí deberá lidiar con el temperamento de su abuela, pero por sobre todo con la drogadicción de su madre.

La película está basada en un best seller autobiográfico que ha sido N° 1 del The New York Times. Es una historia desgarradora pero también inspiradora, cargada de autosuperación, que subraya el dolor y el resentimiento de una familia conflictiva, proveniente del área rural. El oscarizado Howard exhibe un muestrario de diversas miserias humanas y las protagonistas elaboran un duelo actoral inolvidable, siendo Close nominada para el Golden Globe. El largometraje está disponible en Netflix, el ID de reunión en Zoom es el 798 3243 3804 y el código de acceso: cine.

