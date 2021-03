Conocé el fixture de la Copa América para la Selección Argentina

La Conmebol confirmó este lunes el nuevo calendario de partidos de la Copa América a disputarse en Argentina y Colombia, que se abrirá con el clásico trasandino entre el equipo "albiceleste" y Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires, el próximo 13 de junio, dos días después de lo previsto inicialmente.

La competencia finalmente tendrá como participantes a los 10 seleccionados de las Confederaciones Miembro frente a la baja de los dos equipos invitados, Qatar y Australia, por las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

La Copa América, cuya final se jugará el 10 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se estructurará en dos grupos de cinco equipos, que entregará los ocho clasificados a octavos de final (los cuatro primeros de cada zona).

La competencia se disputará en ocho estadios, cuatro de cada país: Monumental (Buenos Aires), Mario Kempes (Córdoba), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) en Argentina; más Metropolitano (Barranquilla), El Campín (Bogotá), Pascual Guerrero (Cali) y Atanasio Girardot (Medellín) en Colombia.

Argentina encabezará el Grupo A que integran Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia; Colombia integrará el B con Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.

El seleccionado "albiceleste" es el segundo máximo ganador de la Copa América con 14 títulos, detrás de Uruguay (15), pero no la gana desde la edición Ecuador 1993, que fue la última conquista obtenida a nivel mayores.

Cronograma de la Selección argentina

Domingo 13 de junio, 18:00, vs. Chile (Estadio "Monumental") Jueves 17 de junio, 21:00; vs. Uruguay (Estadio "Mario Alberto Kempes") Domingo 20 de junio, 20:00, vs. Paraguay (Estadio "Monumental") Domingo 27 de junio, 18:00, vs. Bolivia (Estadio "Monumental").

El fixture completo de la Copa América 2021

-Domingo 13/6: Argentina vs.Chile (18hs) y Paraguay vs.Bolivia (21hs)

-Lunes 14/6: Brasil vs.Venezuela (18hs) y Colombia vs.Ecuador (21hs)

-Jueves 17/6: Chile vs.Bolivia (18hs) y Argentina vs.Uruguay (21hs)

-Viernes 18/6: Colombia vs.Venezuela (18hs) y Perú vs.Brasil (21hs)

-Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (17hs) y Argentina vs. Paraguay (20hs)

-Lunes 21/6: Venezuela vs.Ecuador (17hs) y Colombia vs. Perú (20hs)

-Miércoles 23/6: Bolivia vs.Uruguay (18hs) y Chile vs.Paraguay (21hs)

-Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (17hs) y Colombia vs.Brasil (20hs)

-Domingo 27/6: Argentina vs.Bolivia (18hs) y Uruguay vs.Paraguay (18hs)

-Lunes 28/6: Ecuador vs.Brasil (18hs) y Venezuela vs. Perú (18hs)

-Viernes 2/7: 2A vs 3B (18hs) y 1A vs 4B (21hs)

-Sábado 3/7: 2B vs. 3A (17hs) y 1B vs. 4A (21hs)

-Lunes 5/7: Semifinal 1 (20hs)

-Martes 6/7: Semifinal 2 (20hs)

-Viernes 7/7: Tercer puesto (19hs)

-Sábado 10/7: Final (19hs)