Pampita negó que tenga el nombre de su beba: el original método que aplicará para elegir

Carolina Ardohain está embarazada de casi cinco meses y este lunes retomó sus actividades laborales. Hoy comenzó con las grabaciones de la nueva temporada del ciclo de Net TV, Pampita Online. “Ya pasaron las náuseas y estoy muy tranquila. Feliz de trabajar”, aseguró la conductora en una entrevista con Nosotros a la mañana.

La modelo dará a luz a su primera beba, fruto de su relación con Roberto García Moritán. Sus anteriores cuatro hijos los tuvo durante su relación con Benjamín Vicuña. “Es mi quinto embarazo, voy al doctor y ya sé lo que me va a decir...”, reconoció en diálogo con el Pollo Álvarez. “Tengo mucho sueño, después del almuerzo me da pachorra y me duermo en cualquier lado”, agregó entre risas.

Cuando le preguntaron si había elegido el nombre de la nueva integrante de la familia, Pampita respondió: “No tenemos nombre (como trascendió en los medios), nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos. Tenemos una lista y cuando nace le miras la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”. Además, aclaró que no será un nombre exótico, sino uno común y señaló que la lista es larga porque participan todos los hijos y familiares de la pareja.

A partir de abril, la conductora también se desempeñará como jurado en “La Academia”: el nuevo formato de Marcelo Tinelli que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas, y será la estrella de la temporada 2021 del programa. Sus compañeros serán Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Tras el nacimiento de su hija, Carolina tiene previsto reincorporarse muy rápido al trabajo y aseguró que no dejará de cumplir con los cuidados que necesita la beba: “Voy a tratar de darle el pecho antes, pero si llega a llorar y tiene que surgir (durante algún programa), no pasa nada. Tengo una mantita divina que me pongo y seguimos”.

Por otra parte, se refirió a su historia de amor con García Moritán, con quien se casó a pocos meses de ponerse de novios: “Somos unos valientes, porque nos conocimos y desde el primer momento fue todo muy natural. Tenemos los mismos sueños, la mismas ganas, apostamos al casamiento y rápido dijimos seamos papás de vuelta. Teníamos ganas y nos tiramos a la pileta. Fue así, todo muy rápido porque teníamos esta sensación de que éramos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer minuto”.

Por último, le preguntaron si su esposo pensaba en comenzar una carrera política. Al respecto, Pampita señaló: “A él le gusta mucho, viene de familia de diplomáticos y se habla mucho de política en su casa. Ahora está con su fundación y si algún día quiere dedicarse a eso tiene mi apoyo absoluto. Sé de sus buenas intenciones, pero no se si se va a dar... a veces salen noticias que no sabemos de dónde salen. Pero si algún día tiene que ser sabe que lo voy a a apoyar. A él le fascina el trabajo social y siente una gran pasión”.

Infobae