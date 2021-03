Sin estereotipos: una joven le propuso casamiento a su novio

Una joven se arrodilló en plena peatonal Junín para proponerle casamiento a su novio, quien no dudó en dar el sí. La feliz pareja fue aplaudida por sus amigos y por los comensales que cenaban en el lugar.

El feliz momento sucedió el viernes a la noche, en la esquina de San Lorenzo y Junín. Los amigos de la pareja registraron la propuesta y el video se volvió viral en redes sociales.

Míchel y Melissa, ahora comprometidos, vivieron el momento especial rodeado de sus amigos. Ellos fueron cómplices: llevaron al joven engañado y con los ojos tapados hasta el lugar y, cuando Melissa le mostró los anillos, se mostró sorprendido pero emocionado. Inmediatamente se agachó, y le dio un beso, mientras las personas que estaban en el lugar aplaudían la inusual propuesta.

Los jóvenes, que están en pareja hace 1 año y 5 meses, publicaron los registros del tierno momento en sus redes sociales, donde recibieron múltiples mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

"¿Cómo no arrodillarme y pedirte que nunca me sueltes la mano? No existen hombres como vos. Te amo tanto amor mío, gracias a la vida por existir. Ojalá muchos aprendan a ser hombres como vos, seríamos muchas mujeres felices. Te re contra amo, Michel Sosa. Eso necesita el mundo. Amor", expresó en su Facebook Melissa.

Por su parte, Míchel también le dedicó una publicación a su nueva prometida: "Cómo explicar la explosión de mi alma con tan admirable gesto de amor. Comprometidos... como el primer día".

Respecto a lo poco común de la propuesta, el joven oriundo de Saldas expresó: "pocas veces se ve, porque no es frecuente, que una novia proponga compromiso al novio, pero en realidad no me sorprende de vos que sos una mujer con una valentia incomparable (unos ovarios enormes) para orquestar semejante sorpresa y hacerme vivir uno de los momentos más especiales y emotivos de mi vida. Te elijo hoy y siempre. Al final somos uno. Te amo Melissa Pablo".