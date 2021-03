Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia

El diputado rionegrino Martín Soria es el elegido por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Marcela Losardo como ministro de Justicia. La información fue confirmada a Ámbito por fuentes oficiales.

Hasta hoy, Soria, de 45 años, ocupaba la Comisión de Legislación Penal, Juicio Político y Justicia del Código Procesal Penal Federal. Es impulsor de las denuncias contra la mesa judicial del macrismo.

Hijo del fallecido gobernador de Río Negro Carlos "El Gringo" Soria, el sucesor de Losardo levantó el perfil en los últimos tiempos como impulsor de la denuncia por la mesa judicial del macrismo. Exintendente de General Roca, Soria fue quien denunció las visitas efectuadas por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al despacho de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

"¿Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández en Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? ¿Sería un escándalo, no? Pero el juez Gustavo Hornos (Casación Penal) visitó a Macri antes de procesar a Cristina Kirchner y nadie se enteró", publicó el 8 de febrero en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, en la entrevista que el Presidente concedió al canal C5N, ya había dejado entrever la posibilidad de nombrar a Soria cuando se refirió a los rumores que lo ponían como candidato. Recordó que la familia Soria no es justamente kirchnerista.

Alberto Fernández confirmó esa entrevista que Losardo le pidió "dejar el cargo". "Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", reseñó el Presidente.

El mandatario explicó: "Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono".

“Verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”, cerró.