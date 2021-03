Boca busca un delantero en lugar de Salvio y tiene tiempo hasta el viernes

La secretaría de fútbol de Boca está en la búsqueda de un delantero para reemplazar al lesionado Eduardo Salvio y tiene tiempo hasta el viernes próximo para incorporarlo.

Al club de la Ribera le ofrecieron en las últimas horas al punta ecuatoriano Michael Estrada, de 24 años, quien juega en el Toluca de México y en la selección de su país; y un extremo paraguayo que también juega fuera de su país pero de quien no se conoció su nombre.

El centrodelantero ecuatoriano es un nueve de área que mide 1,87 y que en la temporada pasada fue pretendido por el Villarreal de España.

Uno de los dos, si finalmente Boca llega a un acuerdo en las negociaciones, sería el reemplazante del "Toto" Salvio, quien fue intervenido hace diez días de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Por ese tema, la dirigencia boquense elevó un pedido formal ante la FIFA, a través de la AFA, y le fue otorgado un TMS (sistema de aperturas de ventanas de transferencia) que vencerá el 19 de marzo.

El plantel boquense trabajó este martes en el predio de Ezeiza, tras el empate del domingo ante River 1 a 1 en la Bombonera.

En la práctica, Carlos Tevez, una de las figuras del superclásico, hizo parte de los ejercicios regenerativos y luego fue a kinesiología por tener muy inflamado el tobillo izquierdo.

"Si no hubiese sido con River, este partido no lo jugaba, me infiltré porque era el superclásico", dijo el capitán "xeneize" luego del encuentro, con señales de preocupación.

Los próximos días serán muy importantes para observar su evolución física. Pero de sus palabras se desprende que Tevez no se va a volver a infiltrar y si no está bien, será difícil que juegue el próximo domingo ante Talleres en la Bombonera.

En el cuerpo técnico piensan que con reposo y muchos cuidados, el "Apache" podría estar sin problemas para el fin de semana.

Frank Fabra, quien salió sobre el final del superclásico por un calambre, hizo el regenerativo con el resto de los que jugaron y no tendrá problemas para estar ante Talleres.

Para ese partido se verá si Boca mantiene la idea del entrenador Miguel Russo de ratificar la línea de tres defensores centrales, con la que sorprendió a Marcelo Gallardo, pero con la variante del ingreso desde el comienzo de Marcos Rojo por el suspendido Carlos Zambrano.

La opción de volver al anterior esquema depende de cómo vea el cuerpo técnico al exManchester United, quien fue la única incorporación en este semestre. Si no juega Rojo, el DT podría poner un delantero más, que podría ser el juvenil Exequiel Zeballos.

Se verá en la semana, y especialmente en la practica de fútbol del jueves, si Russo mantiene el esquema que le permitió controlar y por momentos superar a River, o si vuelve al anterior de 4-4-2.

En otro orden, Edwin Cardona, jugador fundamental en el actual campeón argentino que arrastra una lesión muscular grado dos en el recto anterior izquierdo, empezó en kinesiología su tratamiento de recuperación, según indicó el parte médico oficial del club.

El volante colombiano tendrá para entre 15 y 20 días sin poder jugar: se perdería así los partidos ante Talleres de local e Independiente de visitante, por la Copa de la Liga Profesional.

Tampoco estaría en el encuentro ante Defensores de Belgrano por la Copa Argentina, el 24 de marzo. Su posible vuelta sería ante Defensa y Justicia de local, a comienzos de abril.

Cardona, quien no pudo jugar ante River y su presencia fue una incógnita hasta horas antes de disputarse el superclásico, volvió a Boca en agosto del año pasado. Ahora estaba en su mejor momento futbolístico y es idea de la secretaría de fútbol boquense es comprar su pase a fin de año, cuando finalice su préstamo del Xolos de Tijuana.

El plantel volverá a entrenarse el miércoles desde las 9 en el predio de Ezeiza y trabajará en ese lugar hasta el viernes.

El sábado se entrenará en Casa Amarilla y luego quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.

Boca recibirá el domingo desde las 21.00 a Talleres de Córdoba, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Telam