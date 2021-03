Corrientes: habrá nuevas fechas para quienes perdieron su turno de vacunación

El Gobierno provincial anunció mediante su ministro secretario de Gobierno, Carlos Vignolo, que a partir de las 00 de este jueves,aquellas personas que no se hayan vacunado en el horario y día asignado a través de la página oficial, deberán realizar un nuevo trámite para volver a agendar su turno.

La medida establece que las personas que las personas que estén en esta situación, deberán ingresar al link de la página del Gobierno, corrientes.gob.ar, https://vacunate.corrientes.gob.ar/

Se habilitará una pestaña que se denominará Perdí mi Turno, desde ahí el sistema guiará a sus usuarios para obtener el día y horario de vacunación.

La medida está destinada a evitar aglomeraciones innecesarias en cada punto de vacunación, que se generan a partir de las concurrencia de personas que no cumplieron con las fechas estipuladas para inocularse la vacuna.No se podrá asistir al lugar hasta que no se le asigne el turno para la inoculación en el respectivo centro de vacunación.