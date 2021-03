Higuaín: "No volveré a River, me voy a retirar en los Estados Unidos"

El delantero Gonzalo Higuaín, actualmente en Inter de Miami, afirmó este miércoles que no volverá a River, de donde surgió, porque se retirará en Estados Unidos, y que en el seleccionado disfrutó "más que en cualquier otro lado".

"La vuelta a River no se va a dar, no volveré, quiero disfrutar en Estados Unidos, ya llevo muchos años afuera y estoy al máximo nivel y a la máxima presión. Estaré acá unas temporadas y después me retiraré", comentó el atacante en ESPN.

Si bien descartó el retorno al conjunto riverplatense, Higuaín le tiró flores al joven Julián Álvarez: "Tengo una debilidad grande por él. Me parece un futbolista completo. Me gustan esos delanteros. Tiene mucho potencial para meter una gran carrera".

Higuaín se inició en River y debutó en Primera en el 2005, antes de emigrar a Real Madrid, y reiteró: "No voy a generar falsas expectativas. No estaré al máximo y no se merecen eso los hinchas de River. Apenas jugué 40 partidos allá. No llegué a jugar mucho. Si no venía Real Madrid me quedaba más años".

Por otro lado, el '"Pipita", con pasos también por Juventus, Milan y Napoli en Italia y Chelsea en Inglaterra, se refirió al seleccionado argentino, donde marcó 31 goles en 75 presentaciones y jugó tres mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

"Mi paso en la Selección y el reconocimiento de mis compañeros fue lo mejor de mi carrera. Eso para mí resultó maravilloso y destaca lo que hice. Ahí es donde más disfruté", destacó Higuaín, blanco de las críticas por sus fallidas definiciones en las finales de Brasil ante Alemania y en las copas América 2015 y 2016 contra Chile.

"En Napoli la pasé muy bien, en Juventus también, en River y en Madrid era más joven. Y, como dijo Bielsa, valoro más el proceso que el resultado. Nosotros no perdimos partidos en los 90 minutos en tres competiciones y rompimos la barrera de cuartos de final", valoró.

Además del repaso sobre su carrera, el delantero destacó que Lautaro Martínez (Inter de Milán) será el nueve de Argentina "por muchos años" en una trayectoria que va en "camino ascendente en un grande de Europa".

Asimismo, Higuaín retomó el camino de su paso por Argentina y las críticas duras de un sector de los hinchas y del periodismo y tiró: "En Europa nos reconocieron mucho más los subcampeonatos que en Argentina. Nos faltó ganar, no hay otra explicación. Lo que logramos fue muy groso, no es fácil llegar a finales y menos después de jugar 70 partidos en un año con el equipo en el cada uno está".

"No se nos dio, no pudimos convertir, y del otro lado aprovecharon en el caso de Alemania y la otras dos las perdimos en penales. Creo que con el tiempo nos valorarán más, a pesar de la tristeza de no haberlo logrado", concluyó respecto a los tres subcampeonatos.

Por último, el exJuventus recordó al fallecido Diego Maradona, que lo llevó a Sudáfrica en 2010 y lo convocó por primera vez la Selección mayor: "Maradona me dio la posibilidad de jugar mi primer Mundial, que es lo máximo para cualquier futbolista. Es un prócer de nuestro fútbol. Era agradable tenerlo como entrenador, muy motivador y se comportó siempre como una persona normal".

El campeonato en Estados Unidos comenzará el 17 de abril y el Inter de Miami debutará contra Los Ángeles Galaxy como local. Esta vez, Higuaín completará toda la temporada en la franquicia, debido a que en la edición anterior llegó con el torneo avanzado.

