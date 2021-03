Fuerte cruce entre Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Puedo asegurar que sos mala persona"

Luego de varios años de amistad, la aparentemente armónica relación entre Andrea Taboada y Yanina Latorre llegó a su final. Sin embargo, el trasfondo de la pelea aún se mantiene en el ámbito privado.

Analizando en LAM la contienda legal que Latorre comenzó contra Beto Casella, a quien “denunció por hostigamiento” en Bendita, Taboada se sumó al debate y mirando a Yanina a la cara le dijo todo lo que piensa de ella.

"En ese momento éramos amigas. Eso fue con el consenso de ella, obvio", dijo Andrea, al ver una publicación retro que hizo en Twitter usando la palabra "marginal" que identifica a Yanina en su red social y por la que en el programa de El Nueve fue criticada duramente.

Totalmente seria y sin ánimo de confrontar, Yanina le respondió: "Claro, cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”. Más combativa, Taboada arremetió, sosteniéndole la mirada: "No, porque en ese momento éramos amigas y ahora no. ¡Y no sos tan importante! Eso es lo que pasa".

Con el clima del programa enrarecido, Ángel de Brito le preguntó a Andrea: "¿Y por qué genera lo que genera?". Y su panelista justificó: "Porque es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto".

