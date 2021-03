Nazarena Vélez reveló qué pasó la noche que conoció a Luis Miguel

Con el sentido del humor que la caracteriza, Nazarena Vélez se sometió al “cuestionario intragable” de Flor de Equipo y aceptó con ganas responder las preguntas más picantes de Florencia Peña.

“¿Quién fue la persona más famosa que hayas rechazado?”, indagó la conductora. En ese momento, Marcelo Polino intervino para acotar una anécdota que conocía de la actriz: “Un jugador muy famoso estaba muy enamorado, le compró un auto, le dejó las llaves del auto sin siquiera tomar un café y ella se lo devolvió”. Entre carcajadas, Vélez confirmó la información: “¡Siempre fui muy boluda!”.

Pero decidió contar otro candidato súper famoso que tuvo: “¿Sabés quién? Vamos a salir de ahí porque es nacional. ¡Luis Miguel!”.

Y relató su encuentro con el cantante mexicano años atrás: “Fui de larva a una cena porque me encantaba, me encantaba nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui en un enterito de jean y había unas potras en el Sheraton, vestidas hechas un fuego. Yo quería conocerlo, lo único que quería era eso y que me firme una remera”.

Naza contó la propuesta hot de Luismi: “Me invitó a la habitación, subí porque estaba colapsada, fuimos con una amiga a tomar champagne. Me dijo ‘¿tenés ganas de quedarte a dormir?’ Le dije ‘no, hasta luego, chau’. Nada, ni un beso. Ah sí, ¡un beso sí! Solamente le di un beso pero después no me animé”.

“Él es súper caballero y atento. Le dije que no y me llevó el chofer a mi casa, ¡yo vivía en Quilmes, la loma del or…!”, cerró risueña la anécdota.

Ciudad.com