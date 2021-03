Garay se defendió y utilizó las redes sociales

El intendente Mariano Garay utilizó sus redes sociales para salir a desmentir la denuncia. En una carta abierta aseguró: “Debido a los hechos que son de público conocimiento, con graves denuncias que buscan solamente agraviarme y dañar mi imagen, vengo a desmentir las acusaciones que he recibido”. “La señorita V.A realizó una denuncia que fue desestimada por la Justicia en la mayoría de sus términos y, solamente, fui citado como ‘testigo sospechoso’ por el presunto delito de ‘abuso de autoridad’”.

“Quiero contarles que la señorita V.A comenzó a trabajar en la Municipalidad en el 2018, milita en el Movimiento Evita, también desde el 2018, y fue candidata a concejal en quinto lugar por nuestro espacio en las elecciones de 2019, en representación del sector de las y los jóvenes, donde siempre se la respetó y se le dio un lugar dentro de nuestro espacio político”. “Lo curioso (y tristemente obvio) del caso es que A. hace la denuncia luego de haberse enterado de su despido, en año electoral y en plena campaña política”.

“Nunca esperé que se utilice para una campaña negativa algo tan sensible como este tema, pero lamentablemente para algunos la política no tiene límites”.

“La señorita A hace cuatro meses no iba a trabajar. Desde el sector municipal al que pertenecía se le insistió en que volviera a las oficinas a cumplir con el horario de trabajo, pero V.A no apareció. En efecto, el Jefe del área procedió a ratificar su desvinculación laboral”.

“Además, durante los últimos tres meses A. pidió a sus compañeras de trabajo del área municipal que le llevaran el dinero de su sueldo personalmente al comercio de su actual pareja, y las veces que fueron la encontraron atendiendo el local en pleno horario laboral de la Municipalidad, situación de la que tomé conocimiento hace pocos días”.

“Desmiento rotundamente lo que denuncia en mi contra la señorita A. Hago saber también a la comunidad santotomeña que desde nuestro equipo de gobierno no permitimos que personas que cumplen funciones en la municipalidad cobren un sueldo sin trabajar”. “Nuestra principal función es administrar los bienes del Estado, de todo el pueblo santotomeño, y está mal que se pague con la plata del pueblo a gente que no trabaja”. “Tengo la conciencia tranquila y estoy con las energías intactas para seguir trabajando en pos de lo mejor para nuestra ciudad, ocupándome en simultáneo tanto de la gestión como de los nuevos desafíos frente a los que nos pone la pandemia”. “No es la primera vez que intentan manchar mi nombre con cuestiones que nada tienen que ver con la política, cada arremetida forzada contra mi persona no hace otra cosa que fortalecerme aún más y seguiré afrontando los obstáculos con absoluta entereza”. “Confío en el trabajo de la Justicia y estoy a entera disposición para que se resuelva el caso. Ninguna mentira vive para siempre”, finaliza el comunicado.

(NG)