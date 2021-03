Angileri no estuvo en la práctica y Casco sería titular

River volvió hoy al trabajo tras la impactante goleada contra Godoy Cruz, con el la mira puesta en Racing, un rival directo por la clasificación a cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Para ese duelo Marcelo Gallardo recuperará a Milton Casco, quien fue expulsado en la Bombonera, y espera por otros dos laterales, Gonzalo Montiel y Fabrizio Angilieri.

Casco ya cumplió con la fecha de suspensión que recibió tras la roja en el empate con Boca y aparece como una posibilidad para el choque contra la Academia. En tanto, Gonzalo Montiel, recuperado de una mononucleosis, es llevado de a poco por el Muñeco pero llegaría al clásico.

Además, Angileri, no estuvo el fin de semana en Mendoza por el fallecimiento de su padre y hoy no se reincorporó a la prácticas. No hay plazos para su regreso y todo dependerá de cómo se sienta el defensor. En caso de que se sume pronto, podría jugar el domingo. Si bien habrá que esperar, es probable que el Muñeco repita la última línea que jugó ante Godoy Cruz.

En tanto, de mitad de cancha hacia adelante se especula con que no habría cambios, tras el descollante rendimiento en el 6-1 contra el Tomba. Agustín Palavecino, Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré serán titulares.

River y un partido clave contra Racing por la Copa Liga Profesional

El Millonario de Gallardo está por ahora fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final, pero el domingo tiene un cruce clave contra Racing, que lo aventaja por un punto.

La última vez que se vieron las caras, River lo aplastó: le ganó 5-0 en la final de la Supercopa Argentina, a comienzos de mes.

TyC Sports