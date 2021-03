Hernán “El Loco” Montenegro cargó contra Marcelo Tinelli: “Me parece nefasto”

El exbasquetbolista y actual participante de MasterChef Celebrity, Hernán “El Loco” Montenegro, criticó en duros términos a Marcelo Tinelli durante una entrevista para El show del espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana. Además, contó que ha llegado a ver “platos voladores” y que no piensa vacunarse contra el Covid-19.

El deportista bahiense de 2.06 metros de altura que se retiró oficialmente en 2012 por un problema cardíaco se refirió a su participación en el reality de cocina e hizo declaraciones explosivas, fiel a su estilo. “No me imagino ganando MasterChef, ni ahí. No es mi intención, yo no entré por eso”, dijo Montenegro y reveló que el rumor de romance con Claudia Fontán solo “es un juego” y que “si a MasterChef le hacía falta una novela, ahora la tiene”.

Más adelante, dijo que el jurado más difícil es Germán Martitegui: “El pelado es bravísimo. No podés discutir nada, yo trato de no discutir. Mira que yo soy cabrón, soy calentón. Pero bueno, después voy pateando puertas por todos lados. Me la tengo que comer, son las reglas del juego. Acá, el que tose se resfría. Es simple”.

Cuando le preguntaron por el enojo de sus compañeros frente a las devoluciones de los jurados, Montenegro contó que “el negocio acá es que nos peleemos y compitamos. Y está bien. Pero hay veces que no te nace competir. Yo noté desde un comienzo que hay mucha solidaridad. Siempre tratamos de ayudarnos. Es un juego, pero es un juego muy border. Estamos al límite todo el tiempo. Sol Pérez se pone caliente, pobrecita. Pero va a volver, porque cocina realmente muy bien, es aplicada, estudió. Es una chica, aparte de adorable y hermosa, muy inteligente. Y bueno, se lo tomó de esa forma y nada, le salió mal un plato. Acá el que tose se resfría”, insistió.

“Los momentos más duros de mi vida fueron las dos veces que me la quise poner”, confesó Montenegro en relación a sus intentos de suicidio. “Pero Dios se ve que estaba al lado mío, y no me dejó. Fueron momentos difíciles de mi vida. Cuando la vida te deja de sorprender, vas perdiendo el aliento. Y yo tuve esa desgracia. Lo cuento porque sé qué hay mucha gente que le pasa y está bueno contarlo”.

Sobre Marcelo Tinelli

En otro pasaje de la entrevista que mantuvo con el hermano de Natacha Jaitt, arremetió contra Marcelo Tinelli. “No me sentaría a comer con Tinelli jamás en mi pu.. vida. No lo soporto. Me parece un personaje nefasto, pero no hoy solamente, desde cuando arrancó. Yo no me olvido que hacían un programa en donde le tocaban el c… a los viejos en la calle. Todas las cosas que hacían me parecen denigrantes. Está bien flaco, te hiciste millonario con eso, está todo bien. Pero conmigo, ni cerca. Ya me han llamado de su producción, el año pasado. Y yo les dije que no, olvidate. No me junto. Esa clase de personas a mí me hacen muy mal, porque hacen mal”.

Cuando termine su participación en MasterChef Celebrity, Montenegro admitió que quiere ir a África. “Yo tengo un sueño de pibe, que es poder vivir alguna experiencia con leones. Y hay un chabón que hace cosas con leones y ya lo contacté. No me quiero morir antes de tocar o abrazar un león. Capaz que me comen, pero mejor morirme siendo comido por un león, antes de que me mate el Covid”.

Sobre su relación con el mundo de lo paranormal, dijo que ha “visto de todo: platos voladores, energías”. “He vivido historias en el Uritorco fuertes. Yo siempre creí en la vida extraterrestre. Nunca vi en persona uno, pero lo que sí vi son platos voladores”.

Sobre el final de la extensa charla se refirió a la pandemia de coronavirus. “El Covid ha matado mucha gente que estaba con las defensas bajas. No me pienso vacunar nunca. Porque sé que esa vacuna es una porquería. Yo me cuido lo que me tengo que cuidar. Pero si no le tengo miedo a morir, ¿qué me voy a preocupar por el Covid? A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días”.

La Nación