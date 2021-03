Valdés avanza con convenios de obras e inauguraciones en toda la provincia

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, continúa con una agenda cargada de actividades para dotar a la provincia de mejoras en materia de infraestructura. En el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional, suscribió ayer seis convenios con los intendentes de Villa Olivari, San Miguel, Ita Ibaté y Ramada Paso, donde se ejecutarán obras de pavimentación, cordón cuneta, desagües pluviales, y se construirá una escuela y una comisaría. También ponderó el legado de Julián Zini al dejar inaugurado el escenario que lleva su nombre.

El acuerdo se llevó a cabo ayer en el despacho del primer mandatario correntino, oportunidad en que los intendentes de Villa Olivari, San Miguel, Ita Ibaté y Ramada Paso resaltaron el compromiso del acompañamiento y trabajo mancomunado de Provincia y Municipio respectivamente.

La obras proyectadas para las localidades implican la construcción de una escuela, mejoras de obras pluviales, cuadras de cordón cuenta, obras de pavimento, una nueva comisaría, la construcción de los vestuarios, baños y cerco perimetral del club municipal de Ramada Paso.

Luego, el gobernador de Corrientes participó de un encuentro de la Juventud Radical. “En Capital, junto a militantes de la Juventud Radical de toda la provincia, abordamos la gestión gubernamental, analizamos el escenario político y proyectamos el trabajo interno. Con la mirada puesta en el futuro, avanzamos en la consolidación de nuestro espacio”, tuiteó en su cuenta oficial @gustavovaldesok.

Y para finalizar la jornada, Valdés anoche dejó inaugurado el salón auditorio “Julián Zini”, ubicado en la nueva sede del Banco de Corrientes, donde destacó su legado. “Lo que le dio Julián a nuestro chamamé es inmenso, trasciende la memoria cuando lo recordamos con cariño; no me acuerdo cuándo lo conocí, pero sé que ya no está. Y este nuevo escenario es para recordarlo con sus enseñanzas, sus bondades, la calidad humana que lo caracterizaba”.

“A mí me toca como gobernador consagrarlo, pero en realidad lo hicieron ustedes. Sus amigos músicos, su público con sus aplausos y los que hoy lo lloran y por sobre los que decimos que Julián ya no está entre nosotros, pero nos dejó su legado”, indicó durante el acto de inauguración del escenario que lleva el nombre del cura chamamecero.

“En el nuevo edificio del Banco de Corrientes inauguramos el salón auditorio ‘Julián Zini’ en homenaje a uno de los artistas correntinos más queridos, que a través de sus letras y música contribuyó con nuestro chamamé para que hoy sea patrimonio inmaterial de la humanidad”, publicó Valdés en Twitter luego del acto.