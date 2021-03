Marta Fort brindó una entrevista y tuvo fuertes dichos sobre su papá

La hija y el hijo de Ricardo Fort, crecieron y parecen querer seguir los pasos de su papá, próximamente estrenarán su primer reality Show y comenzaron a dar sus primeras notas solos.

En esta ocasión, Marta tuvo una charla para LAM, que se grabó el domingo, ya que ella no quería faltar al colegio, donde habló a solas con Ángel De Brito.

Para romper el hielo, el conductor le preguntó a la niña cómo prefería que la llamara ya que suelen decirle Martita, y fue el puntapié para aclarar que prefiere que le digan Marta, a pesar de que en un principio no le gustaba su nombre.

Luego entraron en el plano de la forma en la que fueron concebidos, y fue el momento donde Marta explicó que si bien para ellos siempre fue algo natural, a sus compañeros de colegio y amigos les costó entender la metodología.

Pero los niños, nacidos el 25 de febrero de 2004 por un vientre subrogado, no pudieron disfrutar a su papá tanto como hubieran querido, ya que Ricardo Fort falleció cuando ellos tenían 9 años.

Hoy son criados por Gustavo, ex pareja de su padre y Marisa la niñera, pero desde que nacieron tuvieron una vida excepcional. Llena de excentricidades, lujos y una vorágine difícil de enteder fuera de la burbuja Fort.

"Lo pude disfrutar. Obviamente, faltó tiempo… Pero el poco tiempo que pude conocerlo y estar con él, si, obviamente que lo disfruté”, recordó la joven. “Extraño todo. Lo repentino que era. Después de eso, me aburre la rutina que tengo. También, el cariño que me daba”, destacó martita que hoy lleva una vida de una chica normal de 17 años.

Ante la pregunta de Ángel sobre si el empresario era cariñoso con ellos, la joven dijo: “Le costaba un poco conmigo”, confió Fort. “De por si el tenía el dilema que, al ser gay, por ahí tenía más preferencia y tenía afinidad con los chicos”.

Y continuó: “Entonces, estaba más tiempo con mi hermano. Igualmente, en su momento lo entendió y se abrió conmigo” ; "Viste que dicen que las chicas pertenecen a los padres y los chicos, a las madres… Acá era al revés”, argumentó Martita. “Pero igualmente entendió, en su momento. Cuando me contó que era gay no me pasó nada. De por si, me lo dijo de muy chiquita. Nunca se me ocurrió cuestionarlo”, explicó.

Seguido, la joven contó que mientras vivió junto a su padre, los primeros 9 años de su vida, no sabía lo que era una rutina, ya que la vida era imprevista, y la asistencia al colegio y una tratamiento con una kinesiologa eran cosas que solía tener que dejar de lado por seguir a su papá que el 90% del año lo transcurría en Miami.

Asimismo hizo incapié en algunas obseciones de su padre en cuento al aspecto físico de sus hijos y comentó : "No teníamos autonomía, nos vestíamos de la manera que él imponia. Él quería por ejemplo que yo tenga el pelo rubio platinado entero y en la peluquería le decían ´es muy chica para tener el pelo así´, y nada me hacían reflejos, me mandó como cinco veces, yo llorando porque no me gustaba, me quería lookear a su manera, nosotros nos resistiamos, pero a él no le importaba mucho":

También, el conductor quiso ahondar y le preguntó cómo era su relación con el dinero, a lo que la joven categoricamente respondió: "No puedo hablar de plata, no me dejan".

