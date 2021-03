El PJ aguarda normalizador y trabaja por la unidad

Ante la espera de un nuevo delegado normalizador, el Partido Justicialista aspira a que la persona que llegue para reemplazar a Julio Sotelo tenga mucha trayectoria política, pero aclaran que el clima de consenso y unidad se debe crear entre los propios peronistas correntinos.

Y en este contexto, donde reina la incertidumbre que se pensaba que acabaría con la asunción de Aníbal Fernández en la presidencia del Consejo Nacional del Justicialismo, el diputado provincial Félix Pacayut se refirió a la nueva designación y dijo a El Litoral que “Aníbal Fernández es bien recibido por todos los sectores del peronismo y si no llega a ser él, seguramente vendrá alguien con mucha trayectoria y experiencia política que también será bien recibido”.

“Fernández fue acertado en sus conceptos, ya que lo que tiene que hacer el que llegue es juntar las cabezas posibles, reunirnos a todos nosotros. Entiendo que esto es lo que tiene que hacer el interventor o interventora”, indicó y agregó que “sea Aníbal Fernández o cualquier otro interventor o interventora, va a venir con ese espíritu”.

“Yo no creo que una definición a priori vaya a dar soluciones, porque pareciera ser que es una solución que uno trae de la Capital Federal, con sabor y olor a Capital Federal. Normalmente eso sale muy mal. Lo que pretendo es sentarme a hablar con todos los dirigentes correntinos, llegar a proyectos comunes, y hay que caminar la provincia de punta a punta, para que no nos quede nada por hacer. Y de ahí, generar una propuesta que tenga color, olor y sabor a Corrientes. No pensada desde Buenos Aires. Hay que pensarla con ojo correntino, siendo correntino y en Corrientes”, expresó durante una entrevista concedida al programa “Equipo de noticias” de Canal 13 Max Aníbal Fernández, que es uno de los posibles y más nombrado reemplazo de Julio Sotelo en la conducción del PJ local.

En cuanto a la posibilidad de que una mujer ocupe el cargo que dejó vacante Julio Sotelo (quien presentó su renuncia), Pacayut recordó que “en el PJ somos paritarios y en Corrientes también. Y si bien el oficialismo insiste en no aprobar la paridad en la provincia, en el Frente de Todos no es así. En el 2019 ya hubo mujeres en las cinco expresiones que tuvimos, y más allá de que la ley no está vigente para nosotros, sí está en nuestra carta orgánica tanto para los cargos partidarios como electivos”.

En este punto vale mencionar que en los últimos días, legisladoras justicialistas salieron a hablar de la posibilidad de que la persona que llegue sea una mujer, reclamando también más espacios de poder, como se lo manifestaron al ministro del Interior “Wado” de Pedro en una de sus últimas visitas a Corrientes. “Me gusta muchísimo la dirigente Cristina Álvarez Rodríguez como posible delegada normalizadora”, había expresado la senadora nacional Ana Almirón en diálogo con Radio Dos.

En cuanto a la fecha posible de la nueva designación, Pacayut indicó que “no hay plazo, ya que ni siquiera estamos cerca del inicio del cronograma electoral nacional o provincial. No estamos urgidos por este tema, solamente hay ansiedad política. No nos apuremos al respecto, ya que la persona que sea designada no va a venir a hacer magia, el clima de unidad lo tenemos que generar los propios peronistas correntinos que eso es lo que estamos buscando, el consenso y la unidad”.

En tanto que sobre la figura de Aníbal Fernández como normalizador en Corrientes, el intendente de Santa Lucía, José Sanánez, dijo que “es muy confrontador”, y en ese sentido remarcó que el peronismo necesita un discurso que “enamore” al electorado correntino.

No obstante, valoró lo que Aníbal Fernández podría aportar puertas adentro. “Hace falta liderazgo, mucha personalidad”, manifestó en diálogo con “De regreso” de Radio LT7.

Por otra parte, Sanánez dijo que no es una cuestión que esté resuelta. Esperan una definición del presidente Alberto Fernández. “Esperamos al interventor, pero nosotros tenemos que calzarnos el pantalón largo”, concluyó.