River piensa en Racing: Casco adentro, Montiel espera y Angileri ni concentra

Por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional, River recibirá a Racing en el Monumental. A pesar de que Marcelo Gallardo aún no definió al equipo que enfrentará al conjunto de Juan Antonio Pizzi, Gonzalo Montiel, pese a que está mejor luego de recuperarse de una mononucleosis, no estará desde el arranque. Por otro lado, Fabrizio Angileri no concentra, ya que desde el cuerpo técnico lo quieren llevar de a poco porque se perdió varias prácticas tras la muerte de su padre.

El lateral derecho se entrena con normalidad desde la semana pasada. No fue parte del duelo en Mendoza porque el Muñeco pretende que regrese al 100 por ciento de su condición física para meterse de vuelta en el 11 titular. Por otro lado, Angileri se sumó ayer al trabajo con el plantel y no estará concentrado.

De cara al encuentro del domingo, Gallardo hará una sola modificación. Milton Casco, quien ya cumplió con la suspensión por la expulsión en el Superclásico, volverá al once titular e ingresará en lugar de Héctor Martínez.

Los hisopados en River, todos negativos

El Millonario realizó los estudios correspondientes al plantel y cuerpo técnico y los resultados arrojaron resultado negativo. De esta forma, Gallardo tendrá al plantel completo disponible.

Probable formación de River ante Racing

Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

TyC Sports