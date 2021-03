Inauguración de la muestra “Entre el cielo y la tierra”

El Instituto de Cultura de Corrientes informa que el próximo 31 de marzo a partir de las 20 hs. quedará habilitada en el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”, la muestra del artista Pablo Velar "Entre el cielo y la tierra " que reúne un conjunto de pinturas inspiradas en el arte sacro.

El artista reflexiona sobre esta muestra:

"Siempre me sentí atraído por el arte sacro y sus posibilidades expresivas, por lo tanto, en mis estudios pictóricos he buscado emular las técnicas antiguas usadas por los grandes maestros de antaño. Para mí, el arte es un estudio constante, por lo cual, mi objetivo no es lucrar, sino más bien fomentar el progreso, tanto mío como el de cualquier persona que se sienta atraída por mis obras y quiera tomar conocimiento del arte antiguo, de las maravillas que él mismo trae consigo y que con el tiempo se está perdiendo".

Esta exposición podrá ser visitada de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 17 a 20 con las restricciones y recaudos de protocolo sanitario correspondientes.