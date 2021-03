Un camión de bomberos se dirigía a combatir un incendio, pero chocó contra un auto

Un camión de bomberos de la Policía de Corrientes se dirigía a la Costanera para contener un foco de incendio, cuando un auto se cruzó y lo atropellaron.

El hecho sucedió ayer a la tarde, cerca de las 15, en la intersección de la avenida 3 de abril y calle Entre Ríos.

Si bien trascendió que la autobomba se dirigía al conocido bar que se incendió ayer, fuentes del cuartel de bomberos confirmaron a El Litoral que el vehículo iba hacia el Puente General Manuel Belgrano, donde unos cables empezaron a quemarse.

El camión de bomberos circulaba a gran velocidad y con la sirena puesta, a la espera de que el resto de los vehículos se hicieran a un lado.Sin embargo, no fue el caso de un auto de marca Ford Ka, que no cedió el paso. La autobomba no pudo detenerse a tiempo y terminó por atropellarlo.

Aunque una ambulancia se hizo presente en el lugar, no se reportaron heridos de gravedad a raíz del hecho, solo daños materiales.

Personal de la Policía desvió el tránsito mientras se realizaban las averiguaciones y, en tanto, el área de bomberos forestales debió emprender viaje en su pequeño camión amarillo para combatir la situación en la Costanera. Cabe destacar que, éste área, depende del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los implicados fueron trasladados a la comisaría N°1 de Corrientes para las diligencias del caso.