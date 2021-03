El "Pulga" Rodríguez volvió a referirse sobre la posibilidad de jugar en Boca

El mediocampista Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, actualmente en Colón de Santa Fe, aclaró este miércoles que "hasta ahora" no lo llamaron desde Boca para incorporarse como reemplazante del lesionado Eduardo Salvio.

"No tengo el teléfono de (Juan Román) Riquelme. No me llamaron hasta ahora de Boca. El que maneja todo eso es mi representante y yo me dedico a jugar. De Román solamente tengo una camiseta que me llevó Marcelo Delgado en una ocasión por un partido que organizamos", explicó una de las figuras del campeonato.

En el último mercado de pases, Rodríguez manifestó abiertamente su deseo de irse del conjunto santafesino por cuestiones personales pero eso no se dio, al punto que declaró: "Voy a correr alrededor de la cancha porque no estoy feliz para jugar acá".

En relación a la chance de ser futbolista del club 'xeneize', el "Pulga" manifestó en diálogo con ESPN: "Tengo los pies sobre la tierra y pienso que debo irme por la misma puerta por la que entré a Colón de Santa Fe. Debemos hacer un gran torneo para levantar el promedio del equipo".

"Tuve la posibilidad de ir a Boca a los 23 años, lo dije en su momento y lo repito, uno tiene cariño por el club desde chico. Me tocó ir por primera vez a la cancha de Boca con Atlético Tucumán. Conocí La Bombonera siendo jugador, antes solamente la había visto por la tele. Ese día ganamos 1 a 0", rememoró.

Asimismo, el experimentado futbolista, amado en Atlético Tucumán, resaltó: "Estoy feliz y tranquilo con mi carrera en el fútbol. Gracias a esto pude conseguir una casa, le puedo comprar zapatillas a mis hijos... No estoy salvado pero sé que lo que hice en el fútbol, pasé de no tener nada a tener una casa como siempre soñé".

Colón es el líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y Rodríguez es el futbolista más sobresaliente, con dos goles y dos asistencias.

Telam