"Jujuy" Jiménez habló de la charla que tuvo con Jimena Barón tras separarse de Del Potro

Cuando Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín Del Potro se separaron en abril de 2020, surgieron rumores en torno a que la ruptura tuvo que ver con una vuelta entre Jimena Barón y Del Potro, con quien el tenista había tenido una historia previamente.

En aquel momento ellas hablaron al respecto ya que Jimena le aclaró a Sofía que no era cierto lo que decían. Dicha conversación volvió a la agenda en la emisión de este martes de Informados de Todo (América) cuando "Jujuy", co conductora del programa, dio nuevos detalles de esa charla.

Sobre el final del programa, Luis Ventura llevó adelante su sección en la que repasa el archivo histórico de distintas figuras, y como revivió algunos momentos de Ivana Nadal y de Jimena Barón, luego apuntó contra la co conductora: "Te quiero escuchar ahora. Ahora, hablá".

"Paren. De Jimena tengo todas cosas buenas para decir... yo ahí ni existía en la vida de Juan, fueron momentos distintos. Nada que ver", se atajó "Jujuy".

"Debo reconocer que Jime Barón se portó muy bien conmigo. Con Juan nos separamos durante la cuarentena. Y me acuerdo de que salieron las especulaciones, la gente habla sin saber y deslizaron que ella podría haber sido la tercera en discordia y nada que ver", recordó.

Y puntualizó: "Ella me escribió personalmente. Me dijo: ‘Che, beba, te quiero decir que nada que ver... Yo estuve en tu lugar y es un garrón cuando hablan y no sabés y dicen cosas... Pero de mi parte quiero que te quedes tranquila’".

"Pegamos re buena onda: ahora chateamos por WhatsApp, todo", agregó además, y aclaró: "La gente especulaba porque ella, en la cuarentena, puso en su Instagram que le daban ganas de volver con sus ex... Y después se corroboró que era sobre su otro ex, Daniel Osvaldo".

