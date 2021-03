Carlos Romero Feris: “Este gobernador nos sorprendió a todos”

El Director Propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, dialogó ayer con el periodista Carlos Simón, conductor del programa Desayuno de Radio Dos. Analizaron la realidad de la provincia y Romero Feris aseguró: “Nuestra provincia está bien, gracias a Dios. Hay paz social”.

“Este gobernador nos sorprendió a todos. Es una persona de bien, muy abierta y de mucha profundidad de conocimiento. Sabe lo que hace y lo que quiere hacer. Tiene un perfil bajo”, destacó.

“La provincia de Corrientes está muy bien. Valdés no tiene que reedificar la reelección. La tiene ganada. Tiene números altos y para bajarlo no hay que construir nada. Y el que rompa no tendrá éxito”, vaticinó.

El empresario periodístico volvió a destacar la figura de Ricardo Colombi a quien calificó de “gran constructor y con mucha cintura política”.

“Lamento que no hubiera un hombre como él en el gobierno de Mauricio Macri. La situación hubiese sido otra”, dijo.

Sobre el PRO, consideró que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el candidato para 2023. “Pero todavía faltan tres años y este es un país impredecible”, aseguró.

Romero Feris analizó la situación nacional y lamentó los desencuentros. “Hemos tropezado tantas veces con la misma piedra sin tener en cuenta el daño que nos hacemos a nosotros mismos y al país”.

“Una actualización del combustible, de tarifa, de un montón de cosas, nos duele a todos. Pero el retraso también es un engaño. Tenemos que entender que el retraso, como el cambiario de hoy, es un engaño porque tarde o temprano la presión hará saltar la tapa”, advirtió en referencia al dólar.

Consultado sobre la situación de la prensa gráfica, Romero Feris sostuvo: “Tengo seis hijos y todos me acompañan. El diario El Litoral tiene 60 años, somos una gran parte de la historia del país y de la provincia. Hay diario El Litoral para rato”.