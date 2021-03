El país esquizofrénico

La frase quedó en la historia, pero no como lo que pretendía ser, sino por todo lo contrario. “La Argentina está condenada al éxito”, dijo el expresidente Eduardo Duhalde, y la realidad se ha encargado de desmentirlo una y otra vez. O de demostrar, en todo caso, cómo el país se empeña en apelar sistemáticamente esa condena con un fervor digno de mejor causa. Recuerda Silvia Fesquet en Clarín.

Mientras el ministro de Economía Martín Guzmán renegocia en Washington con el Fondo Monetario Internacional, Cristina Kirchner, a la sazón vicepresidenta del mismo gobierno al que representa el ministro, se planta frente a sus acólitos en la bonaerense Las Flores y atendiendo al frente interno suelta: “No se puede pagar la deuda. No tenemos plata para pagarla”.

En simultáneo, Alberto Fernández, presidente del mismo Ejecutivo que integran Guzmán y Cristina, le asegura al titular del Banco Mundial la voluntad de Argentina de pagar sus deudas y cumplir sus compromisos. Claro que, cuatro días después, como un buen discípulo, en una entrevista radial le da la razón a la otra Fernández de la fórmula. Eso sí: seguimos esperando que los inversores caigan como el maná del cielo, y nos preguntamos por qué hay empresas que terminan yéndose del país. Dado el contexto, a veces sería más difícil entender por qué se quedan.

Horas más, horas menos del acto de Las Flores, ese mismo 24 de marzo en que se cumplían 45 años del más sangriento golpe militar aquí, la Cancillería anuncia que Argentina, en línea con los deseos de Cristina Kirchner, abandona el Grupo de Lima, en un claro acercamiento a la Venezuela de Maduro y sus violaciones a los derechos humanos detalladas pormenorizadamente en el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas. Curioso o no, después de todo es Argentina 2020-2021, el gobierno de Fernández (Alberto) había apoyado el documento presentado por la expresidenta chilena.

Días antes, la realidad había regalado otra postal digna de ser atesorada. Con actitud de arrobamiento, en un acto en Lanús, funcionarios del más alto nivel, el Presidente de la Nación, la ministra de Salud de la Nación, el gobernador y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud de ese distrito, y el ministro del Interior, entre otros, observaban a una enfermera en plena faena, celebrando la vacunación, con una sola dosis, de un millón de bonaerenses. No importa que falten decenas de millones por recibir las dosis salvadoras, ni la incertidumbre respecto a cuándo se producirá esto, ni la lentitud en el ritmo de inoculación, ni las dudas acerca de las negociaciones que se hicieron y las que no. Miremos el vaso medio, o apenas, apenas, apenas lleno, y no todo lo que hay vacío.

Para seguir con las vacunas, el mismo día la ministra Vizzotti completó un raid interesante. Estuvo al pie del cañón, o del avión en rigor, para recibir un nuevo cargamento, 500 mil dosis, de Sputnik V, junto al ministro del Interior y una asesora presidencial de primerísima línea. La llegada de aquel avión inaugural, con toda la carga simbólica del caso, vaya y pase. ¿Pero es necesario que funcionarios de ese nivel se desplacen hasta Ezeiza cada vez que llega uno de estos vuelos de escaso contenido además, para ver cómo descargan cajas que tampoco ellos deben controlar? Por momentos sobrevuela un tufillo a esa Costa pobre de Olmedo...

Días antes había muerto la psicóloga María Rosa Daglio, producto del golpe al caer sobre el pavimento, arrastrada por un motochorro. Lo más indignante es que el delincuente, Miguel Alejandro Ochoa, debía estar preso al momento de matar a María Rosa. Había sido excarcelado en abril del año pasado, por los mismos jueces que le denegaron el beneficio de la prisión domiciliaria dos meses antes. Desaconsejada, por otra parte, por el Servicio Penitenciario. La pandemia obró el milagro. Ochoa se fue a su casa. Cuando decidieron recapturarlo en noviembre, ya no lo encontraron. Prófugo desde entonces, no parecía muy preocupado por su salud. Andaba por las calles haciendo lo suyo, y así acabó con la vida de Daglio.

Postales, apenas, de la Argentina esquizofrénica.