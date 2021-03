La desgarradora carta de la China Suárez a su amiga Sofía Sarkany

Casi a la medianoche de este lunes en el que falleció Sofía Sarkany, su íntima amiga la China Suárez decidió rendirle homenaje en su cuenta de Instagram. La actriz posteó ocho fotos en sus stories, donde se veían varios momentos y viajes que compartió con la diseñadora. Incluso, en una de esas imágenes aparece Rufina, la hija que la ex Casi Ángeles tuvo con Nicolás Cabré. En la última postal, escribió la palabra: “Ángel”.

Además, la pareja de Benjamín Vicuña compartió un video de Sofía bailando y publicó un texto emotivo. “Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre sus respectivos hijos. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, concluyó la actriz en el posteo que le dedicó a la hija de Ricky Sarkany.

La amistad entre la actriz y la diseñadora nació en 2011, cuando Suárez protagonizó la primera campaña publicitaria de la marca de zapatos de la familia Sarkany. Sabiendo del delicado estado de salud de su amiga, el domingo por la noche, Eugenia escribió en su Instagram: “Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad”, junto con una foto de ella soplando las velas de su cumpleaños número 29 el pasado 9 de marzo. Su pedido tenía que que ver con su amiga Sofía Sarkany, que estaba internada en un hospital de la Florida, luchando por su vida.

Horas más tarde de que la actriz publicara su historia se conoció la trágica noticia de la muerte de la diseñadora de 31 años que una semana antes de partir se había convertido en mamá de Félix, gracias a unas subrogación que realizó en los Estados Unidos.

La hija de Ricky luchaba contra un cáncer de útero desde el 2018. Determinada a cumplir su sueño de tener un bebé había congelado sus óvulos y había iniciado el tratamiento junto con su pareja, Tomás Allende. El pequeño nació una semana antes de lo previsto y su mamá pudo conocerlo, abrazarlo y partir en paz.

“Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”, había escrito hace unos días Eugenia en sus redes, feliz porque su amiga había cumplido su deseo.

El 4 de diciembre pasado, al saludarla por sus 31, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio describió a la diseñadora: “Mi ratón favorito, la que no tiene un ápice de maldad, la que siempre está, la que vive colgada de las nubes y me hace doler la panza de la risa. La que sale de una habitación de hotel asustada por un simulacro de incendio. Con la que pienso quedarme dormida comiendo papas muchas veces más. Te amo, Sofi”.

“Jajajajajaja. ¡Qué recuerdos tan espectaculares! Qué ganas de vivir todo y más miles de veces más, qué lindo tenerte cerca, ratón. ¡Te quiero con el alma entera, gracias!”, había respondido Sarkany, feliz y divertida en el que fue su último cumpleaños.

Eugenia y Sofía se conocieron por su trabajo, pero su relación trascendió lo laboral. En más de una ocasión la China lució las creaciones de Ricky, marca de la cual fue cara, pero además, dijo presente en cada presentación de las colecciones de Sofía, no solo modelando, posando, sino también simplemente acompañando como amiga.

Además, en cada evento en el que se presenta usa vestidos de su colección con Natalia Antolín, acompañados por los zapatos diseñados por quien era una de sus mejores amigas en el ambiente.

Infobae