Elecciones: docentes vacunados serán los presidentes de mesa

Luego del cónclave que se llevó adelante en el tercer piso del Poder Judicial con la mesa de enlace del Consejo Consultivo de Partidos Políticos de Corrientes, desde la Junta Electoral ratificaron que habrá una reunión con el Ministerio de Educación para que los docentes vacunados sean presidentes de mesa, quienes percibían un pago mayor al habitual. También apelarán a que reduzcan la cantidad de fiscales partidarios y ponderaron el clima de consenso en que se está avanzando con el protocolo.

Y en el marco de la reunión con la comisión de enlace integrada por representantes de la Unión Cívica Radical, Encuentro Liberal, Partido Nuevo, Nuevo País, Nuestra Causa, Democracia Cristiana y Kolina, el presidente de la Junta Electoral de la Provincia, Gustavo Sánchez Mariño, confirmó la información anticipada por El Litoral sobre la convocatoria a docentes vacunados para presidir las mesas en los comicios de este año.

“En Corrientes se estima una movilización de 700.000 personas, suponiendo que haya un buen porcentaje de votantes y el pedido de vacunación para los operadores electorales es algo más que acertado, pero a diferencia de la jueza federal con competencia electoral María Servini, que envió un ultimátum, “nosotros no trabajamos si no recibimos la vacuna, nosotros no fuimos tan determinantes y tan exigentes porque sabemos que el panorama es complicado”, comenzó explicando a Radio Sudamericana.

Y prosiguió diciendo que “hemos tratado algunas ideas como para paliar esa situación de falta de vacunas, entre ellas se propuso una reunión con la ministra de Educación para proponerle que un buen porcentaje de las autoridades de mesa provengan de ese sector, ya que sabemos que se está vacunando al personal”.

“Es decir que los docentes que están vacunados cumplan ese día con la carga pública de ser autoridades de mesa y tratar nosotros de juntar otras personas, tal vez adultos mayores que estén vacunados y que tengan ganas de trabajar para paliar la situación. Pero siempre va a haber un grupo duro de la organización que no va a estar vacunado, entonces vamos a pedirle al ministro de Salud para encontrarle una solución a esto”.

Mientras que Sánchez Mariño también se refirió al pago que correspondería a este sector: “También se le va a pedir al gobernador de la Provincia que este año eleve el monto a pagar a las autoridades de mesa, que es un incremento simbólico para que puedan ese día comprar su comida y sea un estimulante para conseguir la mayor cantidad de personas.

Pero confío en que todas las personas que estén en condiciones de ejercer como presidente de mesa lo van a hacer”.

Y en este contexto, se refirió al análisis que hicieron de los fiscales y dijo que “con ellos también se plantea ese problema, pero serán los partidos políticos los que deban tomar medidas. Mi sugerencia el día de ayer fue que el número de fiscales se reduzca, y que se pongan de acuerdo y sean parte de los consensos de cada una de las alianzas, ya que ellos también son indispensables porque ayudan al control cruzado y a evitar fraude”. “Que en una mesa no haya diez fiscales sino cinco” ejemplifico, para que “en el recuento definitivo no haya también esa multitud de fiscales, sino que haya mucho menos. Nos vamos a instalar en el patio de la Casa de Gobierno, que ya lo hemos hecho durante la pandemia de gripe A”.

“El pueblo correntino ha demostrado la importancia que tiene elegir a los líderes y representantes de la provincia, y esperemos que esta vez, a pesar de la pandemia y sus inconvenientes, se acerquen a trabajar en esta construcción colectiva que son las elecciones”, concluyó.