El acto central por la gesta de Malvinas será hoy en Monte Caseros

El gobernador Gustavo Valdés encabezará hoy el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas al conmemorarse el 39° aniversario de la gesta.

Por primera vez, no se realiza en Corrientes un 2 de abril dicho acto, por ser este año Viernes Santo esa fecha, por tanto la conmemoración oficial tendrá lugar este 31 de marzo a las 18,30 en la localidad de Monte Caseros.

De acuerdo al anuncio oficial, el punto de encuentro para la ocasión será en Rivadavia 246 de esa ciudad, frente a la sede municipal, donde se desarrollará un acto simbólico con un limitado número de autoridades y representantes de todos los Centros de Ex Combatientes de la provincia. Se llevará adelante cuidando todos los protocolos de prevención por la pandemia de covid-19.

“Por cuestiones sanitarias, este aniversario tendrá una cantidad limitada de participantes, cada centro de excombatientes de la provincia enviará a cinco representantes y, sumado a familiares y funcionarios, habrá alrededor de 200 personas no más”, anticipó el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, en declaraciones a Radio Dos.

También en declaraciones a este mismo medio radial precisó que “todos los ex combatientes para ingresar a Monte Caseros lo podrán hacer solamente con el hisopado negativo. Aquello que no pudieran hacerse en su lugar de origen lo podrán realizar en el Centro de Ex combatientes que está en las afuera de la ciudad donde se organizó una centro de testeo”.

Por último, José Galván expresó que “de por si es triste conmemorar esta fecha y hoy adquiere mas relevancia por no poder estar todos los ex combatientes reunidos para este acto debido a la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una acto grande siempre donde la gran mayoría da su presente pero asi están dadas las cosas y hay que preservar la salud ante todo”.