Facundo Campazzo recibió un increíble reconocimiento en la NBA

Facundo Campazzo está en su primera temporada en la NBA y no deja de sorprender. El base de Denver Nuggets, en marco del NBA All Star 2021, fue seleccionado para el Rising Star, un partido de exhibición que este año no se disputará por el especial protocolo por la covid-19, pero que reúne a los mejores jugadores en sus primeros dos años en la liga.

“Estoy muy contento y orgulloso por la nominación. ¡Qué lástima que no se juegue!”, escribió el armador en su cuenta de Twitter.

El cordobés, de 29 años, fue elegido en una votación de la que participan todos los asistentes técnicos principales de cada franquicia. Y debía jugar como integrante del equipo del Resto del Mundo contra un equipo compuesto por estadounidenses.

A diferencia de lo que sucederá con el concurso de habilidades, el torneo de triples y la competencia de volcadas, el juego entre el equipo USA contra el Mundo fue cancelado. Más allá de dicha decisión, la NBA igual realizó la nominación de los jugadores para destacar el presente de cada uno de los jugadores elegidos por los entrenadores asistentes de las franquicias. Y entre esas 20 jóvenes estrellas está el nombre de Campazzo.

Así lo definió el sitio de la NBA: “La incorporación de un artista de pases de renombre mundial a una de las ofensivas más entretenidas de la liga ha sido tan satisfactoria como se anuncia. El novato argentino de 29 años ha tenido un impacto instantáneo desde el banco”.

Quimsa juega en Chile

Quimsa de Santiago del Estero, campeón vigente, iniciará hoy su participación en la segunda ventana de la Basketball Champions League Américas (Bcla) enfrentándose al local Universidad de Concepción, en Chile.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la zona B de la competencia continental, se jugará desde las 19.10.

El elenco santiagueño reunió, al cabo de la primera serie de cotejos jugada en Buenos Aires, un triunfo (81-75 a Universidad de Concepción) y una derrota (ante San Pablo de Brasil por 75-72).

Quimsa no tendrá en el banco al habitual entrenador Sebastián González, quien permanece en la Argentina por cuestiones familiares.

El quinteto santiagueño cerrará su actuación en la ventana el viernes, midiéndose con San Pablo, también a las 19.10.