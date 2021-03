Mentiras infantiles

Por José Ceschi

¡Buen día! “Los borrachos, los niños y los locos dicen siempre la verdad”. No es así. O al menos, no lo es siempre. Para limitarnos a los chicos, ellos aprenden a mentir. Un bebé no miente nunca, pero el entorno le enseñará a mentir.

Sobre el tema estuve leyendo un buen artículo (“La mentira”, de Angela Sannuti, en la revista “Criterio” n. 2264). “El problema, dice, no es el niño sino los mayores, padres, educadores, formadores, con su mundo de falsedades, con sus ambiciones, con su codicia y explicación”. Y aclara:

“Los chicos no sólo aprenden de lo que los adultos dicen sino, sobre todo, de cómo ellos viven. Son los primeros en percibir las contradicciones y las mentiras de su entorno; pero en general la mayoría de los adultos, por miedos, inseguridades o intereses egoístas, prefieren ignorarlos, censurarlos o castigarlos. De esta forma no sólo se los confunde; se daña además su capacidad de percepción, que es la herramienta fundamental del psiquismo humano para luego orientarse y entender correctamente los problemas de la vida.

Los adultos ¿nos damos cuenta del mundo que hemos construido: carente de dicha, de belleza y de verdad? ¿Y de que nuestras vidas personales se hallan disociadas y llenas de contradicciones? ¿En qué hemos convertido lo que llamamos educación?

Nosotros, los adultos, ¿somos maestros de vida de los más pequeños? ¿O simplemente los adiestramos para un conocimiento técnico, racional, cada vez más especializado y fragmentado, con el objetivo de alcanzar títulos, propiedades, tener un nombre y, de este modo, pasar a formar parte de un sistema social, cada vez más cruel y deshumanizado?

Corazones llenos de afecto, mentes claras e integradas, personas despiertas y creativas pueden generar seres íntegros, capaces de comprender la inmensidad de la vida con seriedad y profundidad...