Elecciones: candidaturas, apoyo e internas ya ocupan la agenda de los partidos políticos

En Corrientes se renueva este año la gobernación y la intendencia de Capital y la danza de nombres comienza a tomar fuerza en vistas a las elecciones 2021. Candidatos tanto del oficialismo como de la oposición se pronuncian y reciben apoyo para competir en un año complicado por la pandemia del coronavirus y que demanda una campaña sin precedentes.

“Estamos cerca y trabajando. Falta poco tiempo más y ahí voy a decidir si me presento o no me presento para un período más. Vamos a ver si los radicales me apoyan, vamos a dialogar con los demás partidos políticos que compartimos el espacio. Pero vamos a ver, todavía estamos a tiempo y seguimos trabajando”, indicó el gobernador Gustavo Valdés al programa “Final Abierto” que se emite por los canales y repositorios digitales del propio ciclo, del diario El Litoral, Radio Dos, Gigared, y que conducen los periodistas Eduardo Ledesma, Gabriela Bissaro y Carlos Simón.

Para luego también aclarar que “el que quiera ser candidato a gobernador que sea, el que quiera ser candidato a intendente que lo sea. En nuestro espacio vamos a decidir quiénes son los candidatos a gobernador e intendente por nuestro espacio”.

Elección por consenso que fue ratificado ayer por el senador provincial y presidente de la UCR Ricardo Colombi, quien en Radio Sudamericana dijo “el candidato a gobernador será elegido por consenso para poner a disposición de la ciudadanía la mejor fórmula”. Expuso que a fines de abril se definirán los nombres, considerando si se hacen o no las Paso. (Vale tener presente que días atrás también aclaró que él no será candidato a senador nacional, pero que ese lugar lo ocupará una persona de la UCR).

A la candidatura natural de Valdés, ahora dentro de ECO se suma la del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y presidente de Encuentro Liberal (ELI), quien blanqueó su voluntad de ser candidato a gobernador y no descartó la creación de un tercer espacio político.

“Me parece honesto hablar de todos los temas, no tachamos la candidatura de nadie. Estamos en esta etapa, nadie tiene que enojarse. Si los dirigentes políticos no hablamos de la conversación que podamos tener entre nosotros para que no quede que hay roscas o acuerdos estaríamos faltando al primer elemento que tiene la política y que es el diálogo”, dijo a la prensa luego de hacer públicas sus aspiraciones al sillón que hoy es ocupado por Valdés.

Oposición

Tras la salida de Horacio Sotelo de la conducción del PJ provincial, quien presentó su renuncia que será efectiva en 19 días, el diputado nacional José “Pitin” Aragón quien hasta el momento se ungió como candidato a gobernador por el Frente de Todos en Radio Sudamericana señaló “sea quien sea el interventor se va a encontrar con la misma realidad, con un peronismo que quiere competir y quiere ir por la gobernación, y donde existimos varios candidatos. La unidad es nuestra bandera en batalla electoral para que el 11 de diciembre estemos gobernando la provincia de Corrientes”, expresó.

Pero con el mismo color político, el senador nacional Carlos “Camau” Espínola viene ratificando que no se baja de la pelea por ser gobernador de Corrientes. “Yo nunca renuncié a mis aspiraciones de gobernar Corrientes, tengo esa vocación”, dijo en un mano a mano con María Mercedez Vázquez en “Corrientes en el aire” de radio Continental.

Capital

Y mientras el mandatario provincial ya apostó a la reelección de Eduardo Tassano en la Comuna de Capital y el jefe capitalino en sus discursos apunta a continuar trabajando en equipo con el gobierno provincial, en los últimos días el vicegobernador Gustavo Canteros confirmó su precandidatura al mismo cargo dentro de la alianza de (ECO).

“Hay un conjunto de partidos políticos que apoyan hoy mi precandidatura a intendente de la ciudad. Siempre dentro de Encuentro por Corrientes, nos debemos un debate sincero y cara a cara”, había indicado el Vicegobernador quien no puede refichar en su cargo actual. Pero al mismo tiempo aclaró que: “No soy un hombre a favor de la grieta” para luego también dejar en claro que no descarta un acuerdo con Tassano.

Esta candidatura que a simple vista genera ruido dentro de la alianza de ECO, ya que hasta el momento el ungido para seguir al frente de la Comuna de Capital es Tassano, el senador provincial Ricardo Colombi en contacto con la prensa salió a decir que “nadie le puede impedir que se presente. Cada uno es libre de trabajar por sus aspiraciones. Seguramente habrá varios candidatos y los melones se irán acomodando en el camino”, expresó.

Pero en esta misma línea aclaró ayer en Radio Sudamericana que “ECO va a llevar un solo candidato en Capital, así como en todas las localidades”. “Nadie puede prohibir las candidaturas, quien quiera ser candidato puede hacerlo, es cuestión de presentarse y si la sociedad lo vota, será electo”, manifestó.

En tanto en la oposición, hasta el momento y en medio de la crisis institucional que atraviesan, el concejal Germán Braillard Poccard (FR) insiste con su candidatura para reemplazar a Tassano en la Comuna.

(MNR)