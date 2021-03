El reclamo en vivo de Celeste Muriega a Hernán Drago, en medio de rumores de romance

Desde hace algunas semanas, Celeste Muriega y Hernán Drago son los protagonistas de un rumor de romance que cada día se acrecienta más. A ella, luego de su ruptura con el empresario Alejo Clérici, no se le conoció ninguna pareja y él, por su parte, terminó hace un tiempo su matrimonio de casi dos décadas con Bárbara Cudich, la madre de sus dos hijos. “Nos separamos desde el amor, nos seguimos queriendo muchísimo y seguimos viviendo un contexto de felicidad. La vida continúa y juntos o separados seguimos siendo un equipo”, aseguró el modelo. “Cuando uno genera cosas y vibras buenas, salen cosas buenas. Esto no es la muerte de nadie. Después te enterás de cosas graves y decís: ‘No me voy a hacer problema por esto’. Siempre hay que ver el vaso lleno. Siempre positivo”, manifestó.

Si bien en algún momento se lo vinculó con Alejandra Maglietti, la panelista de Bendita, hoy todas las miradas están puestas en Muriega, que es compañera suya en el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo.

En febrero, mientras la bailarina se encontraba haciendo temporada en Carlos Paz, fue consultada al respecto por la periodista Andrea Taboada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. “No tengo mucha vida. De lunes a lunes estoy acá. Voy a Buenos Aires solamente los martes, que tengo descanso en el teatro. Y esos días aprovecho para grabar Bienvenidos a bordo y conducir Crónica Central”, dijo en aquél entonces. Cuando le preguntaron si estaban evitando blanquear la relación por cuidar a los hijos de él, ella respondió con otra evasiva: “A mí me parece una gran persona, un gran padre, todo eso junto. No tenga idea de cómo abordaría él una situación así”. También admitió que le parecía un hombre lindo.

Lo cierto es que en la emisión de este miércoles del programa de El Trece, ella aprovechó una de las pruebas en las que tuvo que participar para enviarle un guiño al modelo. El desafío consistía en saltar sobre un cuadrilátero para obtener la mayor cantidad de puntos y la rival de la bailarina era Rocío Robles. Una vez que ella concluyó, y antes de que fuera el turno de su contrincante, el conductor aprovechó para preguntarle a Drago a quién le “ponía fichas”. “La mejor, ahora lo vamos a ver en un minutito”, atinó a decir él. En ese momento, la morocha intervino y sentenció: “Nunca se la juega”.

Captando al instante la indirecta, Guido señaló: “No, no se la juega. Yo siempre le dijo ‘jugate, jugate, jugate ya’”, en referencia al recordado estribillo de Jugate conmigo y ante la sonrisa cómplice de Drago. Cabe recordar que este lunes salieron fotos de ellos dos juntos conversando a la salida de los estudios donde graban el ciclo de entretenimientos.

Días atrás, había sucedo una situación similar en vivo, cuando Kaczka quiso saber si Celeste está en pareja. En ese momento, la invitada reconoció: “Estoy sola, Guido. Siempre estoy abierta a conocer a alguien, claro que sí”. Mientras tanto, las cámaras enfocaron a Drago que miraba al piso en señal de incomodidad. “Pero, ¿estás conociendo a alguien?”, insistió Guido. “Sí, puede ser. Estoy nerviosa”, concluyó, dejando en claro que pasa algo entre ellos.

