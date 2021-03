La romántica declaración de Miguel Ángel Silvestre a Lali Espósito

Lali Espósito está en su mejor momento profesional. Radicada en España, la actriz grabó "Sky Rojo" junto a renombrados actores de ese país.

Uno de ellos es Miguel Ángel Silvestre, conocido en Argentina por sus papeles en "Velvet" y "Sense 8". Desde el principio del rodaje hubo rumores de romance entre el español y Lali, aunque luego ella fue vista a los besos con David Victori, director de la serie.

Pero ahora, en una entrevista, Silvestre elogió profundamente a la cantante y muchos hablaron de una posible tensión sexual entre ambos.

"Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo es que creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado", disparó en el programa "El Hormiguero", en el que estuvieron como invitados.

Mientras Miguel Ángel hablaba, Lali lo miraba fijo y sonrojada. "Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Estoy loquito por ella, ¿qué quieres que te diga?", siguió el actor.

Lali, sin poder con su genio, cortó el clima romántico con un chiste: "Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo".

Pero luego agregó: "Él es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje. Qué lindas palabras cariño, te quiero".

Luego del programa, Silvestre compartió una divertida imagen que le mandó su mamá. "Mi madre me manda este fotomontaje que ha hecho ella desde el sofá y me dice: 'cariño ahí hay amor'. Yo: ¡mucho mamá, @lalioficial es todo!”. A lo que Lali contestó: "Ay ay ay me mataste con esas palabras, ¡qué generoso y amoroso Miguel! Te quiero”.

Diario Show