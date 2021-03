Una correntina está de novia con el periodista Cholo Gómez Castañón 

Oscar "Cholo" Gómez Castañón tiene 64 y se permitió enamorarse de Silvana, de 36.

El periodista y conductor es noticia ya que salió a la luz el feliz momento que atraviesa en el plano afectivo junto a Silvana del Valle, una mujer de 36 años que conoció a través de las redes sociales durante la pandemia y con quien ya convive.

La particularidad en este caso es que el primer contacto entre ellos se dio mientras Silvana vivía en Corrientes, donde trabajaba como profesora de inglés.

Las primeras comunicaciones por chat, los llamados y videollamadas cada día más constantes e intensos, fueron derivando en este idílico presente, con Silvana renunciando a su trabajo y dejando su ciudad para instalarse en San Isidro, donde vive el periodista.

"Si ser feliz sólo pasaba en los cuentos, esto es lo más parecido y no es un cuento...", afirma ella en uno de sus tantísimos posteos dedicados a su pareja.

"Tu cepillo, tu ropa y tu presencia cambiaron mi vida. Para siempre. Por delante el primer año absolutamente nuestro. Con todos sus eternos instantes", le escribió él en el arranque de 2021.

"Llenaste todas las mitades vacías que había en mi vida y sin embargo siento que tengo espacios y lejanía a disposición como nunca tuve", escribió el Cholo sobre Sil, entregadísimo a un sentimiento que lo muestra con todavía más brillo en su característica sonrisa.

Por supuesto, la historia incluye también a sus hijos: él tiene tres, y ella dos; dándole un alegre marco de familia ensamblada a su vínculo.

"Ella quiere y yo también. A la edad de Silvana es normal querer y yo soy como Peter Pan: no tengo ni pasado, ni presente, ni futuro, ni nada. Los demás me ven viejo, yo me veo siempre igual, desde que tenía 15", reveló el Cholo en declaraciones a La Nación.

