Covid-19: duplicaron el ritmo de vacunación con la aplicación de dosis a los docentes

Docentes de entre 50 y 59 años de la provincia comenzaron ayer a vacunarse contra la covid-19, en el marco de la campaña de inmunización que realiza el Gobierno provincial. Desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron que se duplicó el ritmo de dosis aplicadas durante tres días, pasando de 1.500 a 3 mil unidades.

En el Centro de Educación Física (CEF) N° 1 dio inicio ayer la campaña de vacunación contra el coronavirus para las y los docentes, con unas 5 mil dosis de la Sinopharm que se destinarán para ellos. En esta primera instancia la inmunización es para maestros y maestras de entre 50 y 59 años a quienes se les asignó un turno hace unos días, luego de haberse inscripto vía online. En el Gobierno provincial estiman que son cerca de 3.500 las personas que integran este rango etario, por lo que, una vez que concluyan con este primer grupo, se irá convocando al resto.

“Pensé que si me anotaba capaz tenía suerte y me vacunaba en dos o tres meses. Era importante ser precavido porque soy considerado como persona de riesgo y de verdad esperé mucho la vacuna”, contó a LT7 el profesor del colegio secundario “Eloy Ortega”, Gustavo Schedler, quien fue el primero en recibir la dosis china. “Ya me dieron fecha para la próxima dosis, va a ser dentro de 28 días. El Ministerio de Educación me va a informar el día exacto”, agregó.

Por su parte, Marina Aqueri, educadora de la escuela especial Caridi, fue la primera mujer del sector en ser inoculada. “Esperaba ansiosa el momento de poder vacunarnos. Sola me anoté, pensé un poco al principio, pero para mí esto es algo muy importante”, contó. Además, puntualizó que la aplicación de la dosis “no dolió nada”.

Vale destacar que aquellos profesores y profesoras que reciben la vacuna pueden solicitar el día libre para no ir a trabajar.

Doble

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, aseguró que se duplicó el ritmo de vacunación contra la covid-19 en Corrientes, ya que se pasó de aplicar 1.500 dosis en 3 días, a 3 mil en ese mismo lapso de tiempo.

También informó que hasta ayer se llevaban aplicadas cerca de 27 mil dosis, y que “estamos esperando la definición por parte de la Nación, de la cantidad de nuevas vacunas que van a llegar, y qué días serán”.

Traslado

El IPS comenzó ayer a ofrecer el traslado de puerta a puerta a personas mayores de 65 años a los puntos de vacunación. Quienes quieran acceder al servicio deberán comunicarse, con 24 horas de anticipación y turno previo, al número de teléfono 0800 555 4772, en el horario de 8 a 12.