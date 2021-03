Diego Vadell considera que San Martín está en el mismo nivel de Quimsa

El entrenador de San Martín, Diego Vadell, analizó lo que fue la participación en el Final 4 del Súper 20 y se refirió a la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), que para su equipo se concretará mañana cuando enfrente a Oberá Tenis Club (OTC).

“Estoy muy conforme con la actitud con la que el equipo afronta cualquier partido. Me parece que nos faltó estar un poco más enteros en el final para poder rematarlos”, se sinceró el DT al referirse al juego decisivo contra Quimsa que el Rojinegro lo terminó perdiendo por 72 a 66.

Después de estar “dominándolos durante casi todo el partido, nos faltaron energía, lucidez y también frenarle algunos caminos al rival que utilizó algunos poco habituales, pero les fueron efectivos para poder dar vuelta el partido”, relató en diálogo con La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ),

“Estoy muy conforme, feliz de estar en este equipo. El resultado siempre importa porque ganar o perder una final es un evento de cualquier persona que se dedica al deporte, siempre que uno está cerca y lo hace bien pero no sale del lado de uno, se tiene que quedar tranquilo si ha dejado todo, si ha cumplido con su parte”.

Claro que “también me queda un sabor amargo y me genera muchas dudas que Quimsa sea mucho más que San Martín como todos creían desde un principio e incluso con el resultado puesto”.

“Me genera una duda interna y nosotros, en una situación de debilidad, sin un jugador importante como (Iván) Basualdo, todos con fatiga acumulada por la cantidad de partidos seguidos, creo que estamos al mismo nivel. Tal vez nos falta algún condimento, pero estamos en el mismo nivel”.

El pivote sufrió un esguince de tobillo el día previo contra Instituto y no pudo ser parte de la tercera jornada. Pero aclaró que “la bolsa de excusas y pretextos está llena, y son hermosos”, por eso no lo “ponemos como causa de la derrota”.

Para fundamentar su afirmación, sostuvo que “no estamos tan atrasados, ni era tan obvio que Quimsa debía ganar porque era la tercera vez que nos enfrentábamos y es la tercera que los partidos son similares, y demostramos que estamos en el nivel”.

En el juego decisivo, San Martín jugó en buen nivel, pero en el último cuarto terminó perdiendo por 26 a 8 y se quedó con las manos vacías.

“Nos faltó la eficiencia acorde a lo que iba a ser una reacción, porque Quimsa iba a reaccionar. Ellos pasan al frente cuando faltaba 1.08, nosotros erramos dos tiros libres, y en ese momento Quimsa ataca ganando y allí la mentalidad de los equipos va cambiando”.

“Habíamos jugado un cuarto muy bueno, el tercero, con 20 puntos y pasamos a convertir 9: no estuvimos con la eficiencia que se necesita para poder llevarse un partido de esa importancia”, explicó.

San Martín marcha en el quinto lugar de la Liga Nacional 2020-2021 con un registro de 20 triunfos y 9 derrotas. Mañana volverá a competir por este torneo cuando enfrente, desde las 11, a OTC.

“Nosotros estamos tratando de sacarnos la palmadita en la espalda ya que nos felicitan todos, no tenemos que comernos el elogio –que se lo merece todo el equipo– y otra vez ponernos los guantes. Tener la tensión necesaria para afrontar cada partido, como lo veníamos haciendo, así que estamos apuntando a eso. No hay porqué no tener confianza, somos muy optimistas”.

Durante las prácticas de la semana, “veo un muy buen clima, nadie se desconecta y muy pocas veces vi en mi carrera lo que estoy viendo en San Martín”.

En cuanto al estado físico de Basualdo, aclaró que “se está moviendo, se está recuperando. Aparentemente el esguince no fue nada grave, pero sí muy fuerte”, pese a lo cual no sería tenido en cuenta para este fin de semana.

Por último, admitió que no se descarta sumar un jugador el plantel para el cierre de la fase regular y el inicio de los playoffs. “Lo estamos evaluando. Hemos hablado y creemos que podría ser bueno tener una ayuda”.