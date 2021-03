Salud Pública revisa los protocolos por los casos positivos detectados en las escuelas

Se cumplió la primera semana de clases presenciales del ciclo lectivo. Directivos de establecimientos manifestaron estar conformes con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la prevención de covid, aunque indicaron que con la experiencia podrán mejorar el momento del ingreso, que es donde se produce mayores aglomeraciones. Tras los positivos en burbujas de dos escuelas, el Ministerio de Salud acompañó a las instituciones.

Luego de un año atravesado por la virtualidad, la comunidad educativa retornó a las aulas en modalidad burbuja.

Griselda Morales, rectora de la escuela secundaria Industrial, dialogó con El Litoral y reconoció que en el primer día se atravesaron dificultades, debido a la nueva rutina. “El primer día nos superó, ya que los tutores no están acostumbrados a soltar a los chiquitos de primer año. Cuesta acostumbrar a los chicos, pero con el pasar de los días se va mejorando y nos mantenemos positivos”, indicó. Esta escuela organizó ingresos diferenciados de acuerdo a las actividades, por lo que la rectora considera que hay que poner empeño en trabajar nuevos hábitos.

Respecto a los docentes, el trabajo está puesto en recuperar la confianza. Además reconoció que hay demoras en el trámite de licencias por razones médicas de menores de 60 años que corren mayor riesgo al exponerse al virus.

En el área de primaria, desde la escuela Nº 7 de Capital destacaron que tuvieron un buen inicio de clases: “Los chiquitos y los tutores nos sorprendieron, había mucho entendimiento y aceptación de los protocolos”, explicó su directora Lina Lezcano.

Sin embargo, advirtió que la institución no ha recibido hasta el momento recursos para garantizar el cumplimiento de los protocolos por parte del Ministerio de Educación: “El Estado no nos ha garantizado elementos sanitizantes y no sabemos por cuanto tiempo vamos a poder garantizar la presencialidad. Compramos todo con recursos propios, tuvimos que gastar de lo ahorrado para celebrar el centenario de la institución”.

Su directora advirtió que sin insumos no están dadas las condiciones para recibir a los estudiantes con medidas de seguridad. Por el momento cuentan con elementos de higiene que no durarán más de un mes, según aseveró.

En el caso del colegio Iberá, la satisfacción por el retorno a clases fue manifiesto. Su director Hugo Villareal expresó a este medio que “fue mucho mejor de lo que esperaban. Hubo mucho respeto por parte de los tutores y mucha conciencia por parte de los estudiantes”.

Si bien reconoció que hay cuestiones que se pueden mejorar en la aplicación de los protocolos y que los baños se encuentran en plena refacción, hay una perspectiva positiva para el progreso de la presencialidad.

Villareal también destacó que la matricula de la institución ya superó los 500 inscriptos. Por otra parte, todos los directivos afirmaron que hay buen ánimo por parte de los docentes para recibir la vacuna contra el coronavirus.

A medida que la campaña avanzó, fue incrementando la confianza dentro de la comunidad educativa y se encuentran expectantes a recibir su turno.

Casos en dos escuelas

En la primera semana de clases se dieron casos positivos en tres escuelas de Capital. A partir de ello, el Ministerio de Salud acompañó a los directivos.

Angelina Bobadilla, directora del área de Inmunología de la cartera sanitaria, expresó: “Fuimos a las escuelas para revisar los protocolos, para acompañar a la comunidad educativa en esto que es el regreso de las aulas”. “Lo que hacemos es verificar el protocolo de prevención, que estén bien organizadas las burbujas, que se haya entendido bien esta metodología y para ello trabajamos con los docentes en la organización con los alumnos, la cantidad permitida, en el distanciamiento y en todas las medidas preventivas”, explicó.

Bobadilla indicó que se trata de “un trabajo permanente y articulado y que en este momento va a ser continuo por el inicio del período de adaptación”.

(IRB)