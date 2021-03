El reencuentro de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui en un cumpleaños

Uno de los highlights de la primera temporada de Masterchef Celebrity (Telefé) fue el ida y vuelta de histeriqueos, indirectas, gestos y piropos que Victoria Xipolitakis y Germán Martitegui se dispensaron en cada una de las emisiones que compartieron. Y si bien, hasta el momento, el vínculo entre los dos no parece haber ido mucho más allá.

En la noche de este viernes se reencontraron en el cumpleaños de Donato de Santis. El chef nacido en Italia cumplió 57 años y los celebró en uno de sus restaurantes, Pizza Paraiso.

Al evento asistieron algunas figuras que pasaron por el reality de cocina –como Claudia Villafañe y Roberto Moldavsky–, amigos –los inseparables Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese– y también colegas de Donato, como Narda Lepes, Damián Betular y Osvaldo Gross.

“Sos hermoso por fuera y por dentro, te quiero mucho”, le dedicó Vicky a Martitegui en una story que publicó en su Instagram. En la foto en cuestión se los ve muy juntos, con Xipolitakis sentada en el regazo de Germán. En tanto, en su feed, la vedette publicó un álbum de cinco fotos en la que se ven a casi todos los invitados del cumple en plan celebración: “Hermosa noche junto a gente que amo. Feliz cumple, Donato”, firmó Xipolitakis.

Por su parte, Elizabeth Vernaci subió casi las mismas fotos a su Instagram, sumando un primer plano de la lengua de Vicky muy cerca del cachete de Martitegui: “Germán, entiendo por qué Vicky Xipolitakis se enamoró”, escribió la locutora.

La última vez que Vicky y Germán se vieron juntos públicamente fue cuando quedó eliminada de Masterchef. “Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, dijo Vicky a modo de despedida.

Martitegui recogió el guante y, con lágrimas en los ojos, le dijo: “Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”.

(Infobae)