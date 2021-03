El correntino Sand habló de su futuro y analizó su trayectoria como ídolo de Lanús

Pasan las temporadas y él sigue vigente. A sus 40 años, José Sand continúa dejando su firma en las redes con Lanús, aunque sabe que el final de su carrera está a la vuelta de la esquina.

Luego de la victoria 2-1 del Granate a Atlético Tucumán, el Pepe analizó su larga trayectoria, profundizó sobre su relación con el gol y reveló algo que pudo haber mejorado su camino en el fútbol.

"Convertir un gol significa muchísimo. Lo disfruto de una manera especial. Trato de no olvidarme lo que me costó llegar a Primera", expresó en FM 94.7 el artillero histórico del conjunto del sur, que le marcó de penal al Decano el pasado fin de semana.

Y agregó, sobre el desafío de seguir mostrándose en plenitud: "Lo que más me pone contento de mi carrera es mantenerme tanto tiempo en el primer nivel. Cada vez me cuesta más entrenar por la edad".

Además, el correntino confesó: “Mi carrera hubiera sido un poquito mejor si hubiese entrenado de otra manera, como lo hago ahora".

Además, sobre la dupla letal que conforma junto a Nicolás Orsini contó: "Siempre tuve la inteligencia de poder jugar con otro nueve".

Por último, Sand se refirió a sus próximos objetivos en Lanús y dejó en claro que todavía tiene cuerda para seguir peleando por un lugar en el once titular: "Quiero terminar jugando. Si en algún momento Luis (Zubeldía) me ve mal, no tendría problema en ser suplente".

