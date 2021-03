Viviana Canosa, repudiada por sus dichos sobre el 8M: "Los hombres también sufren"

Colectivos feministas, agrupaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y ciudadanas independientes se concentraron este lunes en distintos puntos del país en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las consignas tuvieron que ver con la ola de femicidios, travesticidios y la violencia de género en general. Fue, además, el primer 8 de marzo con el aborto legalizado en Argentina.

Viviana Canosa abordó el tema en el ciclo que conduce en América y se cruzó en vivo con la periodista Rosario Ayerdi por sus puntos de vista enfrentados sobre el #8M. "No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo; a veces podés tener hijos y a veces no, pero cuando te vas pariendo a vos misma la que se empodera sos vos", comenzó diciendo Viviana.

"Yo no necesito de ningún Presidente ni de ninguna ministra ni de ningún compañero de cualquier color para que me empodere. Yo me empodero porque me siento libre", continuó al periodista en el pase de los programas de Viviana con vos y Dicho esto, ciclo conducido por Luis Novaresio en A24, donde Ayerdi es panelista.

Rosario Ayerdi respondió a las palabras de Canosa: "Está buenísimo que Viviana no necesite del Estado ni de nadie que la empodere, pero hay mucha gente que sí necesita del Estado, porque las mujeres sufrimos violencia y desigualdades".

La conductora interrumpió a la columnista: "Los hombres también". Ayerdi sentenció: "Casi una mujer por día muere en la Argentina. Bienvenida esta marcha, bienvenido si se politiza y bienvenido si sirve para que una sola mujer pueda dejar de sufrir lo que está sufriendo".

"Perdón, lo comparto absolutamente, pero, ¿vos creés que los hombres no sufren?". En ese momento, Novaresio intervino: "Sí, pero no tiene nada que ver eso". Canosa insistió en su argumento: "Veo que hicieron un silencio de un segundo, y creo que si no estamos siempre como las víctimas de todo, y yo no me siento víctima; hablo en general, las mujeres no somos siempre las víctimas".

Ayerdi volvió a enfatizar: "Hay una mujer que muere por día por femicidio". "Sí, ¿y cuántos hombres mueren?", dijo la conductora. "Muchos menos", contestó la columnista. Canosa retrucó: "¿Estás muy segura de eso?"; y Ayerdi se mantuvo firme: "Sí, claro, hay estadísticas".

