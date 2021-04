En la sala “José Negro” del Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, se inaugurará el 7 de abril la muestra del maestro Rodolfo Schenone “Mi tierra profunda, llena de magia y color”, que reúne óleos y acuarelas.

El artista se refirió a la exposición destacando que en su largo quehacer como pintor, sus motivaciones existenciales lo inspiraron a elaborar sus obras a través de formas y colores, auxiliado por la técnica.

“Me esfuerzo por lograr, con amplia libertad de espíritu, un lenguaje visual que contenga sustancialidad metafísica alimentada por nuestras virtudes, sufrimientos, esperanzas, pasiones, esforzadas ideas o desalientos, motivadas en este caso, por una exaltación de orden telúrico”, dijo en tanto agregó: “Con esas herramientas de expresión estilística, fui elaborando recursos en una labor y experiencia de más de 65 años de pintor. A veces me rondan por días, ideas, inquietantes hechos de la vida cotidiana que sacuden mi espíritu, llegando a veces hasta la misma angustia que me estrujan el corazón y la mente. En otras, suelo estar más tranquilo u optimista, con muchos deseos de manejar la materia pictórica y descubrir formas y colores que al configurarse en el cuadro me dan placer plasmándose en composiciones que motivan mi interés”.

La temática de Schenone siempre fue retratar la región con sus inmensos montes, campos, ríos o lagunas; y sobre todo al habitante de esta tierra pródiga en recursos espirituales y sociales. “Lo siento como si el hombre debiera fundirse con la naturaleza de su entorno, para tratar de eternizar su espíritu y así conseguir una realidad transformadora y liberadora a la vez. A veces, en épocas, mi pintura fue más descriptiva, otras más sintética, nunca totalmente abstracta desde la forma, pero sí con un entramado simbólico apoyado en esencialidades”. Explicó entonces: “Siempre fui un apasionado por el color como valor estético y creador de atmósferas esplendentes, aunque a veces surjan cuadros con escenas dramáticas, patéticas o hasta siniestras como resultado del contexto de la época”.

(VAE)