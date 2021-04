Torreira, el uruguayo que muere por vestir la camiseta de Boca

Lucas Torreira, jugador de Atlético de Madrid, aseguró que quiere jugar en Boca Juniors en lo "inmediato", de cara al próximo mercado de pases de mitad de año, aunque su ficha pertenece al Arsenal de Inglaterra.

"Me muero por jugar en Boca, siempre lo voy a decir, no solamente por mi momento personal. Si no es ahora, en junio o más adelante. La noche que falleció mi mamá lo hablé con mi representante y ahí le dije que me quiero venir para Boca. No quiero estar más en Europa, ya vengo así hace dos años", afirmó el volante en diálogo con ESPN.

Torreira es una de las mejores apariciones del fútbol uruguayo de los últimos tiempos y a sus 17 años se marchó a Italia. Sin embargo, la muerte reciente de su madre y su fanatismo por el club de La Ribera le revivió su deseo de partir hacia la Argentina, para estar más cerca de Uruguay.

"Mi papá también me lo dijo 'Lucas es el momento de jugar en Boca'. Verlo a él destruido por la muerte de mi vieja es muy fuerte. Estuve mucho tiempo lejos de mi familia, me fui a Italia con 17 años y me duele estar solo en fechas puntuales", relató el futbolista.

"Estando en Argentina puedo agarrar un barco o el auto y me voy a ver a mi familia. Mi intención nunca fue volverme de grande. Quería venir a Boca desde siempre, y ya tengo 25 años. No conozco La Bombonera, solamente lo vi en Madrid cuando perdimos la final contra River", destacó Torreira, al que se lo vio emocionado por momentos.

La situación contractual del mediocampista es complicada, ya que está a préstamo en Atlético de Madrid y su pase pertenece al Arsenal inglés, con el que tiene dos años más de vínculo.

"Solamente llegaré a Boca a préstamo porque en este momento no sé cuántos millones valdrá mi pase pero seguro es mucho para el mercado argentino y me quedan dos años de contrato todavía", explicó el ex Sampdoria y Pescara de Italia.

"Me dolió mucho la decisión del Arsenal de dejarme ir y ahora tampoco estoy como quiero en el Atlético de Madrid. Mi estado de ánimo depende mucho de cómo y cuánto juego", analizó en relación con el poco rodaje que tiene en el último tiempo.

El volante del seleccionado uruguayo de fútbol dijo que hasta el momento "nadie" lo llamó desde la dirigencia "xeneize" pero que tiene un diálogo "fluido" con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y cabeza del Consejo de Fútbol boquense.

"Mi intención no es seguir ganando mucha plata. Mi intención es volver a estar cerca de mi familia y jugar en Boca", comentó al borde de las lágrimas.

Finalmente, Torreira le hizo un guiño a su compatriota Edison Cavani, a punto de quedar libre de Manchester United, para poder "jugar juntos" en Boca.

Telam