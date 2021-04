Paso: ante la posible prórroga, legisladores correntinos adoptan posiciones disímiles

Dado que el Gobierno nacional propuso ayer a referentes de Juntos por el Cambio “aplazar las Paso un mes”, al igual que la fecha de las elecciones generales, a raíz del rebrote de contagios de covid-19, legisladores por Corrientes advirtieron que desconocen la propuesta y manifestaron sus posturas a favor y en contra de la prórroga, y por la suspensión de la instancia electoral, ya que el tema no fue planteado en sus bloques.

Y tras la difusión por parte de la Cámara Nacional Electoral del cronograma previsto para cubrir cargos parlamentarios, que estableció que las Paso se realizarán el 8 de agosto próximo, dos meses y medio antes de los comicios generales, fijados para el 24 de octubre, ayer sorprendió el anuncio de un posible acuerdo en la prórroga de estos comicios tanto a legisladores del oficialismo como de la oposición.

Y en este contexto y sobre la posible prórroga, El Litoral consultó a la diputada nacional Sofía Brambilla, del PRO, quien indicó que “la realidad es que la reunión que se dio fue por cuestiones de la provincia de Buenos Aires y no se abordó la prórroga de las Paso y que después se comunicó como que nuestros referentes estaban avalando el tema”.

“Para nosotros es importante que las Paso se hagan y si hay que prorrogar por la pandemia, que se haga, pero siempre que se establezca una fecha para que se lleven a cabo”, manifestó.

Mientras que el diputado nacional Jorge Vara, de ECO-Cambiemos, en referencia al tema dijo que “nosotros no discutimos el tema y tampoco fuimos informados, y un tema de esas características requiere de un acuerdo consensuado”.

“Nosotros no discutimos ese tema, me parece perfecto que el ministro del Interior De Pedro vaya al Congreso a escuchar la postura de los legisladores, pero hasta el momento no se habló de esto. Me enteré por los medios”.

En lo que respecta a su posición sobre la posible prórroga, dijo que “a mí me parece bien la prórroga, porque en abril y mayo el panorama va a estar complicado, vamos a tener un pico. Esto es una opinión personal, no del bloque”, y aclaró que “en su momento se había hablado, pero ahora no”.

“Este tema requiere una aprobación del Congreso nacional y además no hay que considerar solamente lo que digan los presidentes de los interbloques, sino que también que nosotros representamos a las provincias y debemos consultar a las provincias, a los partidos, a la alianza de ECO y también al gobernador”.

“Ellos largaron una reunión para avanzar, me parece lógico la prórroga, pero que no altere el año. Pero también hay que ver cómo salimos de la segunda ola”, resumió.

En tanto, el diputado nacional Jorge Romero, del Frente de Todos, también dialogó con El Litoral y sostuvo que “en el bloque todavía no hablamos de nada, sé que algunos están con esta idea. En lo personal, antes que una prórroga hubiera preferido la suspensión de las Paso por motivo epidemiológico”.

“La prórroga para Corrientes es un inconveniente, porque se va a juntar seguramente con las elecciones provinciales, ya que las elecciones provinciales serán seguramente en septiembre”, explicó.

“Las condiciones sanitarias, más con esta segunda ola, justifican su suspensión, porque no sabemos cómo vamos a estar en el mes de agosto”, continuó.

“Para Corrientes es un inconveniente, para el resto del país es lógica esta prórroga, salvo que el Gobierno provincial convoque en la misma fecha las elecciones provinciales, que no parece ser la intención, ya que siempre desdobló las elecciones”, concluyó.

Y en este contexto vale mencionar que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, concurrirá el martes próximo al Congreso para reunirse con los líderes de los diversos bloques legislativos y “escuchar” opiniones respecto de la posibilidad de diferir las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias pautadas para agosto.