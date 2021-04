Jimena Barón reveló por qué desapareció de las redes sociales

Jimena Barón dio explicaciones de por qué se alejó de las redes sociales durante ocho meses. Fue en una entrevista para el programa televisivo de Ángel de Brito el viernes por la mañana.

"Mucha gente se pregunta por qué desapareciste tanto. Un día dijiste 'me borro, apago todas las redes'. ¿Qué pasó?", le preguntó el conductor a la cantante que se encuentra promocionando su último video clip. "En lo personal pasaron algunas cosas. No fue mi mejor estado anímico, mental, de mi vida y lo que terminaba compartiendo en redes era solo mi vida privada, que me encanta hacerlo, pero siempre está mechada con que también laburo y muestro otras cosas", señaló.

Explicó que fue un año complicado a nivel laboral por la pandemia y también se vio afectada su vida personal. "Todas las críticas directo a mis decisiones, mi manera de ser mamá y mi cuerpo, me empezaron afectar de una manera que nunca me había pasado antes y dije 'necesito un break', porque estaba muy sensible, muy vulnerable, muy inestable, con estados emocionales y mentales bastante desequilibrados", reveló.

Su ausencia fue previamente asociada con la reciente separación con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo, con quien estuvo manteniendo un vínculo afectivo en los primeros meses de la pandemia. También, por sus fuertes críticas a su video clip "Putita".